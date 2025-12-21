Tenis
Histórica sanción y multa al tenista chino Pang Renlong: 12 años por amañar partidos
La sanción llega tras otra de 20 años impuesta por la ITIA al francés Quentin Folliot, en el marco de una investigación sobre amaños de partidos a gran escala
EFE
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció una sanción de 12 años al tenista chino Pang Renlong por amañar -o intentarlo- más de una veintena de partidos entre mayo y septiembre del año pasado.
Pang, de 25 años, también fue condenado a pagar 110.000 dólares en concepto de multa, aunque 70.000 de ellos quedaron en suspenso.
El jugador, cuya cota máxima fue el puesto 1.316 de la clasificación mundial en 2024, admitió haber amañado cinco de sus duelos y también haber contactado hasta en 17 ocasiones con otros tenistas profesionales para proponerles acuerdos similares, lo cual resultó en hasta seis partidos corrompidos.
Así, hasta noviembre de 2036, Pang no volverá a jugar, entrenar en -o, incluso, asistir a- ningún partido autorizado por organismos como la ATP o la ITF, entre otros, ni por asociaciones nacionales.
La semana pasada, la agencia anticorrupción del tenis anunció otra sanción todavía más dura, de 20 años, contra el francés Quentin Folliot, el sexto jugador condenado en el marco de una investigación a gran escala sobre una organización dedicada a amañar partidos.
