La historia detrás de la pareja Raducanu - Alcaraz: "Es algo especial"

La química entre Emma Raducanu y Carlos Alcaraz ha conquistado ya algo más que partidos de tenis. La confirmación de que ambos jugarán como pareja el dobles mixto del próximo US Open ha disparado todo tipo de reacciones: ilusión deportiva, memes románticos y especulaciones sobre un vínculo que va más allá de la pista. Y Raducanu, lejos de esquivar el revuelo, lo ha abrazado con una sonrisa.

"Me alegro de que estemos proporcionando entretenimiento para todos", bromeó la británica de 22 años durante una entrevista con la BBC. La campeona del US Open 2021 reaccionaba así a las cuentas paródicas en redes que insinúan una relación especial con Alcaraz. Algunas, incluso, llegan a inventar narrativas en clave romántica, como que el español perdió en Doha "porque Emma se había lesionado".

"No estoy enterada hasta ese punto", respondió entre risas Raducanu, quien esta semana disputa el torneo de Eastbourne. "Pero parece que en Internet se lo están pasando bien con nosotros".

El origen del vínculo entre Raducanu y Alcaraz se remonta a 2021, cuando ambos irrumpieron en el circuito con fuerza. "Nos conocimos más ese año. Yo avancé en Wimbledon y él también. Ganó en cinco sets en la primera ronda y luego brilló en el US Open. Recuerdo que jugaba siempre el día antes que yo y me gustaba seguirlo. Desde entonces, hemos estado en contacto", confesó Emma.

"Es asombroso verlo jugar. Sigue ganando y evolucionando. Me encanta verlo competir porque sé todo el trabajo que hay detrás". Emma Raducanu — Tenista

Lo más llamativo es que su conexión no empezó cuando ya eran campeones, sino mucho antes. "Éramos amigos y hablábamos incluso antes de ganar nada", subrayó. Es esa naturalidad la que ha alimentado la simpatía de los aficionados y el interés por verlos juntos… en todos los sentidos.

"Carlos me envió un mensaje"

Su futura participación como pareja en el dobles mixto del US Open añade una nueva dimensión a esta historia. "Carlos me envió un mensaje para invitarme a jugar", explicó Raducanu en una charla con la LTA británica. "Me sorprendió mucho y me emocioné. Lo conozco desde hace tiempo y compartir la cancha con él será algo realmente especial".

Alcaraz y Raducanu se 'hacen pareja' para el US Open / Twitter

Aunque Alcaraz bromeó diciendo que ella lo hizo esperar con la respuesta, Emma confirmó que necesitó consultar con su equipo antes de aceptar. "Tenía que preguntar si me dejaban jugar con él. Por mí, le habría dicho que sí de inmediato, pero tenía que hacerlo formalmente".

Más allá del interés mediático, hay algo genuino en la forma en la que ambos se refieren al otro. "Es asombroso verlo jugar", dijo Raducanu sobre Alcaraz. "Sigue ganando y evolucionando. Me encanta verlo competir porque sé todo el trabajo que hay detrás".

Emma y Carlos, Carlos y Emma. En apenas unas semanas compartirán la pista como pareja en uno de los escenarios más icónicos del tenis. Lo que suceda allí puede ser solo una anécdota… o el prólogo de algo más. De momento, ya han ganado algo: la atención, el cariño y la imaginación del mundo del tenis.