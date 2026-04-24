El hijo de Rafa Nadal deslumbra en el Bernabéu con sus primeros golpes de tenis

El Santiago Bernabéu vivió este jueves una escena tan insólita como entrañable.

En la inauguración de la pista de tierra batida instalada con motivo del Mutua Madrid Open, el pequeño Rafa Nadal Jr., de apenas tres años, se convirtió en el centro de todas las miradas. Mientras su padre participaba en un peloteo junto a Thibaut Courtois, Jannik Sinner y Jude Bellingham, el niño tomó la raqueta y comenzó a devolver pelotas con sorprendente soltura, provocando una oleada de reacciones en redes sociales.

Las imágenes muestran a Rafa Nadal lanzando bolas a su hijo, que responde con varios reveses que evidencian que, aunque es pronto para hablar de futuro, el talento podría venir de familia. En el fondo también aparece Mery Perelló, sosteniendo en brazos a su segundo hijo, Miquel, nacido en agosto de 2025.

Un acto deportivo con grandes nombres

La presentación de la pista, instalada tras el partido del Real Madrid contra el Alavés, reunió a algunas de las figuras más destacadas del deporte actual.

Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams, disputó un partido de dobles junto a Courtois frente a Sinner y Bellingham, en un encuentro seguido de cerca por Florentino Pérez desde la zona habilitada para la ocasión.

El Mutua Madrid Open se estrena así en el Bernabéu, donde la pista permanecerá activa hasta el 30 de abril para entrenamientos y actividades del torneo. La presencia de Nadal, considerado el mejor tenista español de la historia, aportó el toque simbólico a una jornada que buscaba mostrar la versatilidad del renovado estadio blanco.

Un momento familiar que conquista al público

Tras el acto oficial, el foco se desplazó inevitablemente hacia el pequeño Rafa. Su breve sesión de golpes junto a su padre se convirtió en una de las imágenes más comentadas del día. Además, el niño posó con Jude Bellingham en una fotografía difundida por el Real Madrid, en la que aparece con la raqueta en la mano antes de salir corriendo tras el disparo de la cámara.

La familia Nadal-Perelló, siempre discreta con su vida privada, vivió así un momento espontáneo que ha conquistado a aficionados del tenis y del fútbol por igual. El matrimonio, que inició su relación en 2005 y se casó en 2019, dio la bienvenida a su primer hijo en 2022 y al segundo en 2025, consolidando una de las parejas más sólidas del deporte español.

Una imagen para el recuerdo

El acto dejó estampas poco habituales: Nadal peloteando en el Bernabéu, Florentino Pérez regalándole una camiseta conmemorativa y, sobre todo, un niño de tres años devolviendo pelotas con sorprendente naturalidad.

Una escena que, sin pretenderlo, se llevó el protagonismo de una jornada pensada para celebrar el deporte y que terminó mostrando algo más: la complicidad entre un padre y un hijo sobre la tierra batida.