El hijo de Lleyton Hewitt logra su primera victoria ATP en un escenario muy especial

El apellido Hewitt vuelve a sonar con fuerza en el circuito ATP. Cruz Hewitt, hijo del exnúmero uno del mundo Lleyton Hewitt, logró este martes la primera victoria de su carrera en el circuito profesional al imponerse al estadounidense Marcos Girón por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Washington.

Con apenas 17 años, el joven australiano, que hace solo dos semanas alcanzó la final júnior de Wimbledon, confirmó las expectativas que genera desde hace años con un triunfo de prestigio ante el número 85 del mundo, resuelto en apenas una hora y 13 minutos.

La victoria tiene un valor especial por el escenario en el que se produjo. Lleyton Hewitt conquistó el título en Washington en 2004 y, 22 años después, su hijo estrenó precisamente allí su casillero de victorias en el circuito ATP, un paralelismo que no pasó desapercibido.

Además, con 17 años y 228 días, Cruz Hewitt se convirtió en el australiano más joven en ganar un partido del cuadro principal de un torneo ATP disputado fuera de Australia desde que lo lograra su padre, que lo hizo con 17 años y 174 días en New Haven en 1998.

El triunfo también le permite convertirse en el jugador más joven en ganar un partido en el torneo de Washington desde Kei Nishikori en 2007.

Un camino con fortuna... y una gran oportunidad

Hewitt recibió una invitación para disputar la fase previa del torneo estadounidense después de su destacada actuación en Wimbledon. En la clasificación superó al serbio Dusan Lajovic y al estadounidense Zachary Svajda, aunque en ambos casos se benefició de la retirada de sus rivales para acceder al cuadro principal.

Tras aprovechar su oportunidad con autoridad en su debut ATP, el australiano buscará ahora seguir sorprendiendo. En la segunda ronda se enfrentará al vencedor del duelo entre su compatriota Alex de Miñaur, sexto cabeza de serie, y el griego Stefanos Tsitsipas.