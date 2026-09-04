Heroica Bucsa: a tercera ronda tras una batalla para el recuerdo

Cristina Bucsa sigue adelante en el US Open después de superar una auténtica batalla ante la japonesa Himeno Sakatsume. La española se impuso por 7-6(6), 6-7 (0) y 7-6(6) en tres horas y un minuto para alcanzar la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

Bucsa tuvo que tirar de resistencia y sangre fría para salir victoriosa de un encuentro decidido en tres desempates. En el primero, la española tuvo la oportunidad de cerrarlo con 5-4 y saque, pero Sakatsume reaccionó y llevó el parcial al 'tie-break'. Ahí, Bucsa volvió a tener el control y terminó imponiéndose por 8-6.

El segundo set siguió un guion prácticamente idéntico, pero con papeles cambiados. Sakatsume tuvo el 5-4 y saque, pero Bucsa consiguió forzar el desempate. Sakatsume no dio opción en el 'tie-break' y se impuso por 7-0 para llevar el partido al tercer y definitivo parcial.

La española volvió a encontrarse con una situación inmejorable en el tercer set. Con 5-4 y saque, tuvo dos bolas de partido, pero no pudo aprovecharlas y Sakatsume volvió a resistir. Todo quedó abocado a un nuevo desempate, en el que Bucsa sí consiguió cerrar el encuentro por 10-6 después de más de tres horas de lucha.

La recompensa es una nueva presencia en la tercera ronda del US Open, donde se enfrentará a la ganadora del duelo entre su compatriota Paula Badosa y la estadounidense Coco Gauff.

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Bucsa busca repetir además su actuación del año pasado, cuando alcanzó los octavos de final en Nueva York, hasta ahora su mejor resultado en un Grand Slam.