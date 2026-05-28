Fin a la hegemonía Alcaraz - Sinner: O Djokovic o nuevo campeón

La sorpresa del día y del año en París con la eliminación de Sinner abre un escenario totalmente inesperado en el Grand Slam de la tierra batida. Tras nueve Grand Slams consecutivos repartidos entre el propio Sinner y Carlos Alcaraz, se asegura ahora que habrá nuevo campeón, que además, de no ser Novak Djokovic, será un campeón inédito en los cuatro grandes torneos del tenis mundial.

Wawrinka, Medvedev, Cilic, Sinner y Djokovic eran los cinco tenistas campeones de al menos un Grand Slam que partían en el cuadro principal. Solo el serbio se mantiene tras las dos primeras rondas, en la que es y será sin duda su gran oportunidad de levantar el 25º Grand Slam de su carrera.

Para ello, debe superar un camino nada fácil y lleno de obstáculos, midiéndose a los grandes nombres que aparecen ahora como favoritos al título. Primero, este viernes ante Fonseca para después tener un teórico duelo con Casper Ruud, uno de los grandes nombres que quedan ahora mismo en el cuadro.

El noruego parte por el mismo lado del cuadro que Zverev, que es sin duda el otro gran nombre que parte como favorito.

Por la parte alta, la situación es mucho más abierta, con Felix Auger-Aliassime y Ben Shelton como los principales favoritos del cuadro y los nombres de Cobolli y de los hermanos Cerúndolo con la gran oportunidad de llegar donde no pensaban a inicios del camino.

Para encontrar un ganador más allá de Sinner, Alcaraz o Djokovic hay que irse hasta el US Open 2021 cuando Daniil Medvedev sorprendió al serbio en aquello tiempos en los que el ruso parecía tenerlo todo para entrar entre los mejores.