HEAD presenta SQUARED 2, la raqueta más ligera de cabeza que ha fabricado jamás

HEAD apuesta por SQUARED², su nueva raqueta presentada en Barcelona, un modelo que apuesta por una construcción diferente para ofrecer ambas cosas al mismo tiempo.

La gran novedad está en su estructura. SQUARED² incorpora un sistema de doble tubo dentro de un único marco. Por un lado, el tubo exterior, fabricado con fibra de carbono Torayca™ T800S de Toray, está diseñado para aportar potencia, estabilidad y velocidad.

Por otro, el tubo interior, relleno de espuma y extendido desde el grip hasta las cuerdas principales, tiene la misión de absorber el impacto y mejorar el confort en cada golpe.

Según explica HEAD, el objetivo no es encontrar un punto intermedio entre dos conceptos opuestos, sino ofrecer la máxima expresión de potencia y comodidad. Esa combinación convierte a SQUARED² en una opción pensada para jugadores de todos los niveles y edades, con un balance ultra-bajo que favorece una sensación de manejo más natural.

Otro de los puntos fuertes del lanzamiento es que, siempre según la marca, se trata de la raqueta más ligera de cabeza que HEAD ha fabricado jamás. Esa característica busca que el swing resulte más instintivo, rápido y fluido, algo especialmente útil en peloteos intensos o en situaciones de reacción.

Además, HEAD asegura que SQUARED² reduce la actividad muscular durante los golpes, lo que puede traducirse en más tiempo de juego, mejor recuperación y una mayor sensación de confianza sobre la pista.

Así luce la nueva raqueta de HEAD / STUDIO FASCHING

En el apartado técnico, incorpora también el patrón de cuerdas 16x18, definido por la firma como el más potente de su catálogo, junto a un sistema de perforación direccional para reforzar la respuesta.

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A nivel estético, la raqueta apuesta por un acabado gris holográfico que cambia entre magenta y verde azulado según la luz.