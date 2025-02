¡No hay manera para Medvedev! Una intoxicación alimentaria lo deja KO en Doha

2025 no está siendo sin duda el año de Daniil Medvedev. El ruso, campeón de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, no consigue enlazar más de dos días de buenos en la presente temporada y en su cuarta cita de la temporada vuelve a despedirse antes de las semifinales.

En Australia, Rotterdam y Marsella no estuvo a la altura, cediendo ante rivales de mucha menor entidad en cada torneo. Ahora, en Doha, parecía encontrar la regularidad, pero una intoxicación alimentaria le ha obligado a retirarse de su partido de cuartos de final ante Felix Auger-Aliassime.

El ruso sorprendió a todos cuando tras ceder el primer set se acercó al juez de silla para informarle que ponía el punto y final al partido. No había dado muestras de dolor ni de molestia alguna, ni había pedido la asistencia del fisio o del médico en ningún momento.

Pese a ello, Medvedev se vio incapaz de seguir debido al malestar que luego se supo que sufría durante el partido ante el canadiense, que avanza a 'semis', donde se medirá a otro ruso, Andrey Rublev, que superó al segundo favorito del torneo, Álex De Miñaur.

Hasta ocho bolas de partido necesitó Rublev para acabar doblegando al australiano, que no podrá repetir en Doha la final conseguida en Rotterdam, donde cayó ante Carlos Alcaraz.

"En el primer punto de partido yo lo hice increíble, pero él jugó un punto surrealista. Empecé a ponerme más tenso y a tener más emociones. Pensé que, si iba a perder, tenía que al menos dar lo mejor de mí hasta el final. Cuando salvas esos puntos ya no estás estresado, y el otro es el que lo está. Sé lo que se siente porque he estado en esa situación. Es por eso por lo que estuve agobiado y perdí mi saque. No sé, quiero pegarle" aseguró bromeando el propio Rublev sobre la pista, tras imponerse un auténtico thriller de partido.