Ya hay fecha para la audiencia por el caso de dopaje de Sinner

El próximo mes de abril será clave para el futuro de Jannik Sinner. Será entonces cuando el actual número 1 del ranking ATP conozca la resolución de su caso por dopaje ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha fijado la audiencia para los días 16 y 17 de abril de 2025, en su sede en Lausana, Suiza.

"Ninguna de las partes solicitó una audiencia pública y se celebrará a puerta cerrada", anunció este viernes el TAD en un comunicado oficial.

El pasado mes de agosto, durante el Masters 1.000 de Indian Wells, Sinner dio positivo dos veces por Clostebol, un esteroide anabolizante prohibido. Pese a que fue absuelto en primera instancia, después de demostrar que se debió a una contaminación involuntaria, el caso siguió activo por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Se esperaba que la resolución tuviera lugar ya en el mes de febrero pero esta no apareció en la lista que el TAS publicó el pasado mes de diciembre con las audiencias previstas para ese mes. Finalmente será en abril cuando el caso tenga su resolución, poniendo fin así a un complicado periodo para el tenista de San Cándido.

Recientemente el tenista australiano Nick Kyrgios ha cargado contra Sinner, calentando el ambiente antes del Open de Australia. Unas críticas que el italiano está intentando dejar al margen para preparar sin injerencias el primer 'major' del año. "¿Cómo lo bloqueo? No es algo que lo apartes y dejes de pensar en ello. Dentro de mí sé lo que ha pasado exactamente y así es como creo que lo bloqueo. No hice nada malo y por eso estoy aquí y continúo jugando. No quiero responder ni a lo que ha dicho Nick ni ningún otro jugador. Creo que lo más importante es tener a mi alrededor personas que contrastan y saben lo que ocurre. Eso es todo”, aseguró en la rueda de prensa previa al torneo.

Sonrisas y lágrimas en 2024

"No deseo que nadie tenga los momentos que yo tuve. Vi la oscuridad", confesó Sinner en una entrevista a 'Esquire Italia'. "No pude desahogarme ni conseguir ayuda. Me sentí perdido. Toda la gente que me conoció y me vio jugar entendió que algo andaba mal en mí", explica recordando esa época en la que asegura que pasó "noches sin dormir, porque aunque estés seguro de tu inocencia, sabes que estos hechos son complejos".

El número 1 del mundo se prepara ya para afrontar el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en el que defiende título después de imponerse el curso pasado en la final a Daniil Medvedev. Fue el primero de los títulos de un curso brillante a nivel de resultados para un Sinner que cerró la temporada conquistando la Copa Davis para Italia.