Los halagos entre Messi y Nadal: una historia que viene de lejos

Leo Messi dio otra exhibición en un terreno de juego. Con un hat-trick, el argentino dio la victoria a su selección contra Argelia en su debut en el Mundial y se acordó de Rafa Nadal en la zona mixta posterior. "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo. Disfruto de esta manera", reconoció.

La respuesta de Nadal no tardó en llegar a través de su perfil de 'Instagram'. "Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial". Esta no es la primera vez que ambos interactúan de manera pública y muestran su mutua admiración. En varias ocasiones, tanto el argentino como el balear han puesto en valor las hazañas del otro.

Leo Messi, en la gala de los Laureus 2023 / Laureus

Otro de los episodios ocurrió en el año 2023, cuando ambos jugadores estaban nominados a los Premios Laureus, concretamente para la categoría de 'Mejor Deportista'. En aquella ocasión, fue Nadal quien deseó que Messi fuera el ganador. Unas palabras que emocionaron al argentino de tal modo que no dudó en responder, de la misma forma que ha hecho el balear en esta ocasión.

"Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad", escribió. El mensaje de Nadal era breve: "Vamos Leo Messi, este año te lo mereces tú".

Rafa Nadal, declarado fan de Messi / Agencias

A finales de ese año, el argentino le regaló a Rafa una camiseta con el '10' a la espalda que lució en el Mundial de fútbol de Catar, en el que la selección albiceleste se proclamó campeona. "Para Rafa, con mucho cariño y admiración", constaba en la dedicatoria escrita por Messi. Un obsequio que está expuesto en el Rafa Nadal Museum, en la localidad mallorquina de Manacor.

"Me emocioné con el Mundial de Messi"

Nadal explicó un tiempo después lo que sintió en la final entre Argentina y Francia, con guiño al '10'. "No prefería ni Francia ni Argentina. Iba con el espectáculo, porque desgraciadamente España se fue en octavos. Como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz. Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné".

Ambos deportistas coincidieron incluso en alguna fiesta por Ibiza, de la cual se hizo pública la única fotografía en la que aparecen juntos. La relación entre Rafa y Leo tan solo transpira respeto y admiración. Dos leyendas en sus respectivos deportes que han sido grandes no solo por sus éxitos, también por la mentalidad y sacrificio que han llevado a cabo a lo largo de sus vidas.