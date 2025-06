Guitarricadelafuente: "La actitud de Alcaraz es muy inspiradora"

Álvaro, siempre empezamos este ciclo sonoro de entrevistas con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Mi carrera musical está como la de Carlos Alcaraz que se encuentra justo en aquel momento en el que tiene que meter el mayor gas a su vida deportiva. Estoy en esa época en la que he cogido carrerilla y he entrenado y siento que tengo que estar preparado para poder luchar por los Grandes Slams; algo que supone un gran reto. Lo del otro día en Roland Garros en un partido tan épico contra Sinner no tiene palabras, fue brutal en todos los sentidos.

¿Por qué le ha venido el tenis y Alcaraz a la cabeza?

Porque, pese a no conocer a muchos tenistas, sé perfectamente quién es y tiene la misma constancia a la hora de trabajar que la que implica el mundo de la música. Cuando veo tenis siempre le veo a él y hace poco que he empezado a jugar y me veo un poco reflejado en esa actitud que tiene de incansable.

¿Qué le gusta del tenis?

Tiene varios componentes. Por un lado, me desfoga y me cansa mucho. Posee las dos caras de la moneda y me relaja jugar al tenis. Me ayuda a perder energía y a relajarme y a la vez es muy intenso.

¿Quién es Guitarricadelafuente para el gran público al que ya, dicho sea de paso, ya está llegando gracias a su trabajo?

Es un chaval de 27 años de Benicasim que compone y escribe canciones de la manera más auténtica posible para que las escuche y disfrute la gente. Mi música bebe de todos los estilos. Hoy en día es muy difícil y complicado hacerte un sitio y creo que no hace ningún favor encasillarse en un estilo concreto porque no permite moverte de ahí. Siempre que me preguntan por esto digo que los orígenes parten de la guitarra como fuente de inspiración para acabar llegando a la electrónica o mundos más experimentales, pero con fidelidad a la raíz que es la guitarra.

¿Cuánto ha llovido desde su primer golpe en la mesa que se titulaba ‘Conticinio’?

Bastante. Fue la primera canción que publiqué en 2018 y ahora me siento en un momento en el que en este disco nuevo he vuelto a hacer canciones como las sentía entonces. Volviendo a partir de la guitarra y poder identificar una canción de principio a fin y defenderla con ese instrumento.

¿Se vacía en exceso en todo lo que hace?

Totalmente. No considero otra forma de trabajar. Soy de los que piensa que si tienes una pasión por algo o lo haces a fondo o no vale la pena ir a medio gas.

“El deporte está muy presente en mi vida. Nado desde pequeño, juego al tenis, corro, voy al gimnasio y me gusta practicar aquellas especialidades que consiguen evadirte del día a día” Guitarricadelafuente — Cantautor

¿Qué parte de deporte hay en la carrera de un músico?

Me gusta mucho el deporte. En los conciertos se gasta mucha energía tanto a nivel emocional como físico. Cuando canto hay una descarga total de emociones que te deja exhausto y hace falta estar preparado físicamente para llegar vocalmente en ciertos momentos y lograr ese control mental de no asfixiarte.

¿Está presente el deporte en su día a día?

Bastante. Nado desde pequeño y me gustan los deportes que ayudan a evadirme del día a día y me dejan sin pensar. La natación es uno de ellos y me libera de la ansiedad focalizando en un tema en concreto. Me gusta mucho correr, el tenis, ir al gimnasio y adoro cansarme.

¿Cuánto cansa componer?

Yo creo que cuando estás cansado tienes las defensas mucho más bajas y la tolerancia a cierto tipo de cosas está más sensible con la energía baja. Estás más vulnerables y los sentimientos rayan a flor de piel cuando te has vaciado físicamente.

‘Spanish Leather’ es su nuevo disco. ¿Con qué nos encontraremos con respecto al anterior ‘La Cantera’?

‘La Cantera’ estaba muy inspirado por las músicas tradicionales y el folclore y era un homenaje a mi pueblo y al lugar donde había aprendido a cantar y tocar. Este disco ha sido un viaje donde he dejado a ese chaval del pueblo que se adentra en un viaje hacia otros horizontes y tiene una visión del folclore y del pasado diferente e intenta retratar más el presente con lo que pasa a su alrededor, porque el folclore son historias del pueblo y de cosas que le suceden a la gente.

¿Qué significado tiene un temazo como ‘Tramontana’ que es el que cierra el disco?

Es una metáfora de la actualidad. Vivimos un presente en el que estamos arrollados por las corrientes y la inmediatez de estos tiempos. Esta canción era una forma de cerrar el disco y en lugar de verlo como algo negativo dejarte llevar y disfrutar del camino y de la incertidumbre que nos rodea.

¿Qué queda de ese Álvaro que pasaba los veranos en Las Cuevas de Cañart con su abuela?

La esencia es la misma. Se ha perdido una pizca de la inocencia de aquel entonces, pero ese punto de referencia siempre está presente.

Guitarricadelafuente, durante la entrevista / Valentí Enrich

¿Tiene a deportistas como referentes?

Te diría que Carlos Alcaraz por lo que está logrando. Tenemos edades parecidas, aunque soy mayor, y siento que estos ídolos tienen mucha exposición porque todo el mundo les conoce. Me parece bonito sentirlos como gente cercana. No sé, me emociono mucho cuando hablo y juego al tenis. De Carlos me gusta que de la gente conecta con el cuándo se muestra como alguien sencillo y trabajador. Eso es lo que tiene Carlos. Es inspirador porque posee una dedicación plena a su trabajo y da su vida por ello. Me parece muy importante tener referentes deportivos.

¿Tiene algún momento histórico deportivo grabado en su memoria?

Recuerdo perfectamente la final del Mundial de fútbol de Sudáfrica con el golazo de Iniesta.

¿Es de algún equipo?

Paso del fútbol, pero si tengo que decir alguno siempre que me lo preguntan digo que soy del Real Zaragoza por familia y ahora me toca ser del Barça porque vivo en Barcelona. No me gusta el fútbol, pero tengo pendiente ir al Camp Nou. Sé que está en obras, pero a ver si cuando lo inauguran y tenéis un contactillo desde el SPORT me conseguís alguna entrada porque quiero vivir esa experiencia.

Le llevaremos al Barça, no se preocupe. ¿Le atrae el fenómeno de la actual plantilla?

Lo cierto es que sí. Me gusta la filosofía de este Barça tan joven. Cuando estoy en casa y los veo jugar por televisión me hacen recordar que estoy en mi ciudad y es bonito el sentir esta cosa de que todo el público está a una apoyando a su club como un núcleo duro y ‘fent caliu’.

¿Le gusta ver jugar al actual Barça?

El Barça está de puta madre. Me gusta porque no se sufre o igual sí, pero ves a estos jugadores tan jóvenes sentirse seguros de sí mismos y lo admiro. No sigo el día a día, pero sé que estos últimos meses nos han hecho disfrutar. Vuelvo a lo que comentaba antes. Veo un equipo de jugadores más jóvenes que yo y eso me hace sentir que voy de bajada. Es una sensación extraña ver que los futbolistas de tu equipo son bastante más jóvenes que tú.

Y en Barcelona es dónde hará doblete en la gira los próximos 2 y 3 de julio en el Alma Festival.

Siento que Barcelona se ha convertido en mi casa y me gusta. Creo que esas dos noches serán las más importantes de la gira por ese componente emocional de la gente que estará allí apoyando y que he ido conociendo todo este tiempo. Va a ser un verano completito de muchas emociones fuertes porque también estaremos en Porta Ferrada a mediados de agosto.

¿Qué aportan las redes? Usted se dio a conocer gracias a ellas.

Todo lo bueno y todo lo malo. A mí me han ayudado a darme a conocer y una accesibilidad y pienso que hay una democratización del acceso a la música. Ahora puedes componer en tu casa y mostrarte al mundo de una manera más directa; algo que era impensable hace 15 años y las redes permiten que puedan surgir más artistas independientes que antes.

“Admiro la sensación de unión que tiene este Barça tan joven. Mi asignatura pendiente es asistir a un partido en el Camp Nou" Guitarricadelafuente — Cantautor

¿Cómo ve la industria musical?

La veo bien. Siento que hay un pesimismo generalizado, pero en mi disco hablo de enfrentarse a ello. Entre las nuevas generaciones y por la rapidez en la que va todo hay la sensación de que todo se va al traste. Pienso que, es al revés, que se ha creado una nueva generación de jóvenes con proyectos interesantes y que están siendo valorados desde fuera como sello de calidad.

¿Cómo prepara un concierto?

Siempre salgo a correr. Siento que es importante el ritual de estar ligero, de no comer pesado y haber hecho ejercicio. Es mejor cantar con el estómago vacío para mover el diafragma y noto que si no he hago deporte me dará un ‘toc’ en pleno bolo.

¿Qué escucha actualmente?

A los artistas con los que he colaborado en este disco: Tristán, Teo Planell, PabloPablo y gente de esta generación que pertenecemos a una misma comunidad y compartimos intereses. En lo internacional a mucha gente; desde Mustafa The Poet que es un canadiende de Sudán con una sonoridad de guitarras y folclore de su país increíble y también Adrianne Lenker que tiene sonido del Mid-West. Sus letras son contemporáneas con voz del pasado e historias del presente.

¿Cómo se ve el mundo desde el escenario?

Se ve bien cuando la gente está contenta, pero cuando no responde se convierte en incertidumbre y si me pasa trato de animarlos. Esta gira la estoy afrontando con un show super especial en el que hay una exigencia deportiva máxima para la que hay que estar muy preparado.