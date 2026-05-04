Guerra abierta por el dinero de Roland Garros: "Los tenistas están frustrados"

Roland Garros repartirá una mayor cantidad de dinero en premios esta temporada. Un incremento de un 9,5% respecto al año pasado, lo que supone la mayor tasa de crecimiento en tres años en el Grand Slam de París. De hecho, en los últimos cinco, los ingresos han subido un 89%. Sin embargo, para los tenistas no es suficiente, según ha informado 'Tennis Majors'.

Y es que los tenistas llevan tiempo reivindicando que los Grand Slams se quedan un porcentaje demasiado alto de los ingresos. La ATP, por ejemplo, destina un 22% de las ganancias a los tenistas que participan en dicho torneo. Un porcentaje que disminuye en los Slams (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), que se sitúa entre un 13 y un 15%.

La Phillipe Chatrier, pista central de Roland Garros / EFE

El anuncio del reparto de premios de Roland Garros se hizo sin consultar previamente a los tenistas cuáles eran sus deseos. Un movimiento que no ha gustado nada en el circuito, que considera "un insulto" una subida tan pequeña. "Simplemente publicaron un comunicado de prensa. Los jugadores estaban bastante molestos por eso", asegura una fuente.

Las exigencias de los tenistas son varias. Primero querrían que los Slams repartieran un porcentaje similar a los torneos ATP y WTA (22%), además de que contribuyeran en el bienestar de los jugadores. Y es que los cuatro grandes torneos no cubren las pensiones, los seguros de las lesiones o las bajas por maternidad, algo que los demás circuitos sí financian.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz forman parte de la PTPA / EFE

Según se prevé, algunos jugadores se pronunciarán en Roma, en el Media Day previsto para el miércoles. Además, se espera otra reunión a finales de mayo, cuando arranque Roland Garros, aunque se desconoce si participarán directivos del Grand Slam francés. Los jugadores estarán muy pendientes del reparto de premios que habrá en Wimbledon, el cual debería conocerse en las próximas semanas.

La PTPA, la organización independiente creada por Novak Djokovic y Vasek Pospisil que busca defender los derechos de los tenistas profesionales, está formada por los jugadores más importantes de ambos circuitos. En el masculino, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o Alexander Zverev son firmantes, y en el femenino Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o Coco Gauff.