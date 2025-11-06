Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así quedan los grupos de las ATP Finals: rivales y emparejamientos de Alcaraz, Sinner y Djokovic

Los 8 participantes en el Torneo de Maestros han conocido a sus rivales en la Round Robin tras la celebración del sorteo

Alcaraz ya conoce a sus rivales en la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025

Alcaraz ya conoce a sus rivales en la 'Round Robin' de las ATP Finals 2025 / EFE

Alberto Teruel

Barcelona

Las ATP Finals 2025 comienzan la cuenta atrás para su esperado pistoletazo de salida. Una vez celebrado el sorteo de los emparejamientos, los 8 tenistas que se dan cita en el Inalpi Arena de Turín ya conocen a sus primeros tres rivales en el Torneo de Maestros y su posible camino hacia el partido por el título.

Jannik Sinner, que afronta el torneo con el factor público a su favor, aterriza en Turín como defensor del título y gran candidato a volver a conquistarlo. El italiano contará con Carlos Alcaraz como principal -y habitual- oposición, además de la del siete veces campeón Novak Djokovic, que este año ha rendido a un nivel excelente en los cuatro Grand Slams.

Más allá de Alcaraz y Sinner, las raquetas que completan el elenco de las ATP Finals son Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, mientras que Auguer-Aliassime o Lorenzo Musetti ocuparán la octava plaza dependiendo del resultado del italiano en el torneo de Atenas. El noveno y el décimo clasificado del ranking ATP están citados en Turín como reservas.

¿Cómo quedan los grupos de las ATP Finals?

Grupo Jimmy Connors

  • Carlos Alcaraz
  • Novak Djokovic
  • Taylor Fritz
  • Alex de Miñaur

Grupo Bjorn Borg

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Auger Aliassime/Musetti

¿Cuál es el calendario de las ATP Finals 2025?

La 'Round Robin' de las ATP Finals 2025, que se disputa del domingo 9 al viernes 14 de noviembre, constará de dos sesiones con dos partidos cada una. La primera arranca a las 11:30 horas (CET) con el partido de dobles, mientras que el individual se disputará a las 14:00 horas (CET). La segunda arranca con el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y concluye con el individual a partir de las 20:30 horas (CET).

Una vez concluída la primera fase, los dos mejores clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, que se disputan el sábado 15 de noviembre y también constarán también de una sesión doble. La primera arrancará con el partido de dobles a partir de las 12:00 horas (CET) y el individual a partir de las 14:30 horas (CET), mientras que en la segunda se celebrarán el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y el individual a las 20:30 horas (CET).

El domingo 16 de noviembre tendrá lugar la gran final. El partido de dobles se disputará a las 15:00 horas (CET), mientras que la final individual arrancará a las 18:00 horas (CET).

