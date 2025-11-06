Así quedan los grupos de las ATP Finals: rivales y emparejamientos de Alcaraz, Sinner y Djokovic

Las ATP Finals 2025 comienzan la cuenta atrás para su esperado pistoletazo de salida. Una vez celebrado el sorteo de los emparejamientos, los 8 tenistas que se dan cita en el Inalpi Arena de Turín ya conocen a sus primeros tres rivales en el Torneo de Maestros y su posible camino hacia el partido por el título.

Jannik Sinner, que afronta el torneo con el factor público a su favor, aterriza en Turín como defensor del título y gran candidato a volver a conquistarlo. El italiano contará con Carlos Alcaraz como principal -y habitual- oposición, además de la del siete veces campeón Novak Djokovic, que este año ha rendido a un nivel excelente en los cuatro Grand Slams.

Más allá de Alcaraz y Sinner, las raquetas que completan el elenco de las ATP Finals son Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, mientras que Auguer-Aliassime o Lorenzo Musetti ocuparán la octava plaza dependiendo del resultado del italiano en el torneo de Atenas. El noveno y el décimo clasificado del ranking ATP están citados en Turín como reservas.

¿Cómo quedan los grupos de las ATP Finals?

Grupo Jimmy Connors Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Alex de Miñaur Grupo Bjorn Borg Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Auger Aliassime/Musetti

¿Cuál es el calendario de las ATP Finals 2025?

La 'Round Robin' de las ATP Finals 2025, que se disputa del domingo 9 al viernes 14 de noviembre, constará de dos sesiones con dos partidos cada una. La primera arranca a las 11:30 horas (CET) con el partido de dobles, mientras que el individual se disputará a las 14:00 horas (CET). La segunda arranca con el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y concluye con el individual a partir de las 20:30 horas (CET).

Una vez concluída la primera fase, los dos mejores clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, que se disputan el sábado 15 de noviembre y también constarán también de una sesión doble. La primera arrancará con el partido de dobles a partir de las 12:00 horas (CET) y el individual a partir de las 14:30 horas (CET), mientras que en la segunda se celebrarán el partido de dobles a las 18:00 horas (CET) y el individual a las 20:30 horas (CET).

El domingo 16 de noviembre tendrá lugar la gran final. El partido de dobles se disputará a las 15:00 horas (CET), mientras que la final individual arrancará a las 18:00 horas (CET).