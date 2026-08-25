Greg Rusedski, extenista, avisa sobre el regreso de Carlos Alcaraz: “¿Por qué ibas a volver a jugar con una lesión de muñeca en tres de los cinco sets? Es un riesgo enorme”

Carlos Alcaraz es el hombre del momento. Tras anunciar su regreso al circuito, hoy disputa su primer partido en los dobles mixtos de la mano de Serena Williams. El murciano ha necesitado cinco meses fuera del circuito para recuperarse y afrontar la última cita importante del calendario, el US Open.

A pesar de que su vuelta ha sido una noticia alentadora, no todo el mundo considera que el último Grand Slam del año sea la cita acertada en la que debe volver al ruedo. Greg Rusedski, exfinalista del US Open, cuestiona que Carlos Alcaraz juegue al 100% tanto en el cuadro individual como en el de dobles mixtos.

El extenista considera que volver a competir a cinco sets después de una lesión de muñeca tan larga es "un riesgo enorme". Según Rusedski, no está seguro de que sea lo más inteligente, a menos que, en el caso de los dobles, sea solamente por una estrategia publicitaria.

"Pensará que puede ganar en sets corridos"

El tenista español ya está en Nueva York entrenando y confirmó su regreso para defender el título, pero el británico mantiene sus reservas: "Tal vez esté pensando que en tres de cinco sets puede ganarle en sets corridos a sus rivales, puede recuperarse y tiene un día libre entre cada partido, pero creo que es un riesgo enorme. Me sorprendería mucho si juega en individuales", confesó en su podcast 'Off Court'.

Es el primer partido oficial de Alcaraz tras su lesión de muñeca derecha desde el Conde de Godó en abril. Hoy es el gran día y el debut del tenista de El Palmar, que dejará ver de qué forma afrontará el cuadro individual. La pareja de estrellas se medirá contra Erin Routliffe, campeona de dobles femeninos del US Open 2025, y Lloyd Glasspool.

El US Open renovó el dobles mixto en 2025 precisamente para atraer estrellas de individuales y todo se concentra en dos días, con un premio de 1 millón de dólares para los campeones. Esta pareja de megaestrellas es la continuación del experimento de 2025, que ya funcionó con parejas como Alcaraz-Raducanu.

Participar en los dobles: ¿Publicidad o regreso paulatino?

La decisión de participar en los dobles puede responder a la intención de intentar un regreso suave y servir como un test real para Alcaraz, siendo este el puente de competición antes de los partidos al mejor de cinco sets. Al ser con una pareja, esto significa una menor carga sobre la muñeca.

Su equipo ha sido muy cauteloso durante todo este tiempo, llegando a saltarse Cincinnati. Si la muñeca responde bien aquí, dará la confianza necesaria para el cuadro principal.

Juntos prometen ser el gran espectáculo y convierten el evento en el atractivo principal. Si aparecen molestias en estos partidos cortos, podrían reevaluar el individual. Pero la línea es clara, viene a defender el título en individuales y el mixto es el aperitivo perfecto para tantear el terreno.