Granollers y Zeballos superan la primera prueba de las Finales ATP

La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, terceros favoritos, superaron este domingo en el superdesempate (6-4, 4-6 y 10-6) a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, sextos del ránking, en su primera prueba en las Finales ATP de Turín.

Un 'break' en el primer set, que en realidad pudo acabar antes si el binomio hispano-argentino hubiera aprovechado las cuatros bolas de set que gozó antes de su servicio, no aplacó la reacción alemana en el segundo envite, decidido en el último juego con una rotura germana.

El partido se decidió en el superdesempate a diez puntos. granollers y Zeballos sacaron su mejor tenis en el momento decisivo. Quebraron el servicio de Puetz y Krawietz en cuatro ocasiones y solo cedieron el propio dos veces para cerrar el duelo en poco más de hora y media con un 'break' en la primera bola de partido.

Español y argentino llegaron a Turín como ganadores este año de dos 'Grand Slam', Roland Garros y Estados Unidos, y otros tres títulos como Madrid, Basielea y Bucarest. Veteranos de 39 y 38 años, respectivamente, están en su sexta participación en la Copa de Maestros como pareja, con un mejor resultado cosechado en 2023 cuando cayeron en la final.

Granollers, en realidad, ya ganó este prestigioso torneo que reúne a las mejores raquetas del circuito en 2012, hace ya 13 años, junto a su compatriota Marc López, cuando se celebraba en Londres.

Los alemanes, sextos del ránking, ganaron este curso en Shanghai y en Halle.

El próximo rival de Granollers y Zeballos, encuadrados en el grupo Peter Fleming, serán los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, séptimos del ránking, arropados por el público local. En la tercera jornada se medirán a los grandes favoritos, los británicos Cash y Glasspool.