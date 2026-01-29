Granollers y Zeballos se quedan a las puertas de la final en Australia

No pudo ser. Marcel Granollers y Horacio Zeballos sucumbieron en las semifinales del Open de Australia tras caer contra la pareja formada por Harrison y Skupski (3-6, 6-7) y no lucharán este fin de semana por otro título de Grand Slam. En el segundo set, tuvieron una oportunidad de oro para igualar el marcador, pero no la supieron aprovechar.

Como en la mayoría de los partidos de dobles, el encuentro se decidió por pequeños detalles. Un 'break' de la pareja anglosajona fue suficiente para mantener la ventaja y apuntarse la primera manga. Granollers y Zeballos gozaron de dos bolas de rotura cuando iban 4-2 abajo. Sin embargo, no materializaron dichas oportunidades. No estaba siendo el mejor día para ellos.

En el segundo set, las parejas se intercambiaron los papeles y fueron los hispánicos los que consiguieron una rotura en el momento decisivo. Con 4-3 arriba, apretaron al resto y se llevaron un juego clave. Sacaban para forzar el súper tie break definitivo y estar a escasos puntos de alcanzar la final del Open de Australia.

Varias oportunidades perdidas

No fue así. Harrison y Skupski no bajaron los brazos y devolvieron el golpe en el siguiente juego, dejando todo en el aire todavía en el segundo set, que acabó resolviéndose en el tie-break. Granollers y Zeballos tuvieron una bola de set, pero de nuevo se esfumó la oportunidad y el resultado final fue de 7-9. Una derrota a las puertas de la final.

A pesar de la derrota, Granollers y Zeballos abandonan Australia con buenas sensaciones, teniendo en cuenta que el año pasado no compitieron en el primer Grand Slam del año. 2025 fue un gran año, con la consecución de dos 'grandes', tanto en Roland Garros como en el US Open. Ese es el objetivo para 2026.