Granollers y Zeballos defenderán la corona en Roland Garros

Marcel Granollers y Horacio Zeballos continúan agrandando su historia en Roland Garros. La pareja hispano-argentina se clasificó este viernes para una nueva final en París tras imponerse a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6(4) y 6-4.

Los vigentes campeones del torneo, primeros cabezas de serie del cuadro, dieron un nuevo paso hacia la revalidación del título conquistado la pasada temporada y buscarán este domingo su segundo trofeo consecutivo sobre la tierra batida francesa.

En la final les esperarán el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos favoritos del torneo y una de las parejas más sólidas del circuito.

Para Granollers será ya su tercera final en Roland Garros. El español levantó el trofeo el año pasado junto a Zeballos y anteriormente disputó la final de 2014 formando pareja con Marc López, aunque entonces no pudo conquistar el título.

El catalán sigue ampliando además su impresionante trayectoria en los Grand Slams. La final parisina será la octava de su carrera en torneos grandes y la sexta junto al argentino.

La sociedad formada por Granollers y Zeballos atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. Después de conquistar Roland Garros y el US Open la pasada temporada, la pareja aspira ahora a levantar su tercer Grand Slam y consolidarse como una de las duplas más exitosas de los últimos años.

París vuelve a sonreír a Granollers y Zeballos, que tendrán una nueva oportunidad de seguir haciendo historia sobre la Philippe Chatrier.