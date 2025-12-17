Granollers y Zeballos, campeones del mundo de la ITF

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han sido proclamados Campeones del Mundo de dobles masculino de la Federación Internacional de Tenis (ITF) 2025, presentados por UNIQLO. Se convierten en los primeros jugadores español y argentino, respectivamente, en recibir el galardón de Campeón del Mundo en la categoría de dobles masculino. Aryna Sabalenka y Jannik Sinner son los Campeones del Mundo de individuales y otros siete jugadores también fueron confirmados hoy como Campeones del Mundo en las categorías de dobles, silla de ruedas y júnior.

Granollers y Zeballos ganaron sus dos primeros títulos de Grand Slam, triunfando en Roland Garros y el Open de Estados Unidos. Su éxito en París puso fin a una racha de tres derrotas en finales de Grand Slam, ya que Granollers también había sido subcampeón junto a Marc López en Roland Garros y el US Open en 2014. La pareja ganó otros tres títulos del Tour juntos (en Bucarest, Madrid y Basilea) y alcanzó las semifinales en Wimbledon. Ambos compitieron por sus países en la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia en noviembre.

Tanto Sabalenka como Sinner reciben el prestigioso premio por segunda vez. Sabalenka amplía su palmarés como Campeona del Mundo de 2023, mientras que Sinner se convierte en el primer jugador que ha sido nombrado Campeón del Mundo individual masculino en años consecutivos desde que Novak Djokovic lo recibió cinco años consecutivos, de 2011 a 2015.

En dobles femeninos, la pareja italiana formada por Sara Errani y Jasmine Paolini consigue la distinción por segundo año consecutivo. Tras ser nombrada Campeona del Mundo de dobles femeninos junto a Roberta Vinci entre 2012 y 2014, Errani amplía a cinco su récord de Campeona del Mundo en dobles femeninos.

En tenis en silla de ruedas, Yui Kamiji, Tokito Oda y Niels Vink han recibido los títulos de Campeones del Mundo de la ITF en las categorías femenina, masculina y de quad, respectivamente. Kamiji (también Campeón Mundial en 2014 y 2017) y Vink (también en 2022 y 2023) reciben el honor por tercera vez, mientras que Oda se corona por segundo año consecutivo.

Ivan Ivanov hace historia como Campeón del Mundo Junior Masculino, convirtiéndose en el primer jugador búlgaro en ganar el título mundial de la ITF en cualquier categoría. La estadounidense Kristina Penickova es la Campeona del Mundo Junior Femenina y la primera jugadora estadounidense en conseguir el galardón desde Whitney Osuigwe en 2017.

El presidente de la ITF, David Haggerty, declaró: «Felicitaciones a todos nuestros Campeones del Mundo de la ITF 2025. Ha sido otro año increíble para el tenis, con muchos momentos destacados en los torneos de Grand Slam, los circuitos y nuestras competiciones por equipos. Los 11 jugadores a los que reconocemos hoy han disfrutado de temporadas extraordinarias y confiamos en que seguirán brillando en 2026. Les deseamos a ellos y a todos los jugadores un fin de temporada tranquila y mucha suerte para el próximo año».

Los Campeones del Mundo de la ITF en individuales y dobles masculinos y femeninos se seleccionan según criterios objetivos que consideran todos los resultados de la temporada, con especial énfasis en los torneos de Grand Slam y las competiciones de la Copa del Mundo de Tenis ITF, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup by Gainbridge. En tenis en silla de ruedas y júnior, los Campeones del Mundo de la ITF de cada categoría son los jugadores que terminan el año como número uno mundial en individuales