Granollers conquista a la épica su segundo Grand Slam junto a Zeballos

Marcel Granollers conquistó junto a Horacio Zeballos su segundo título de Grand Slam después de superar en una final épica a la pareja británica formada por Skupski y Salisbury (3-6, 7-6 (4) y 7-5) teniendo que salvar tres pelotas de partido en el décimo juego del tercer set.

Después de saborear la gloria el pasado mes de junio por primera vez en un Grand Slam, volvieron a repetir triunfo en Nueva York, donde volvieron a evidenciar su garra y su capacidad de superación dando la vuelta a una final que se había puesto muy cuesta arriba.

En la séptima final de Granollers en su carrera en dobles, consigue levantar la segunda corona, maquillando su bagaje negativo (2-5) después de romper la maldición en París. Solo Mahut y Pavic tienen el privilegio de ser los hombres en activo con más finales que Granollers, que sumó su triunfo número 44 en Nueva York, entrando en el Top 10 de hombres con más triunfos en dobles.

REMONTADA PARA LA GLORIA

No empezó nada bien el partido para la pareja hispano argentina, que se vio superada en el primer set por la pareja británica, que no dio opción alguna con su servicio. Tampoco en el segundo, en el que cerca estuvieron de romper por completo el partido con tres opciones de romper en el séptimo juego.

Pero en el peor momento, Granollers y Zeballos sacaron a relucir su garra y tras aguantarse en el marcador, se hicieron fuertes en el tie break y mandaron el partido al tercer set, donde se vieron obligados a cuajar una nueva machada, salvando esta vez tres pelotas de partido.

Nueva remontada y estocada final a las puertas del tie break para tocar nuevamente la gloria, esta vez en Nueva York.

2025 ha hecho justicia con Marcel Granollers por partido doble.