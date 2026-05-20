Los grandes nombres a evitar para Jódar en el sorteo de Roland Garros

Roland Garros repartirá suerte este jueves con la ceremonia del sorteo de los cuadros principales para la presente edición de 2026. Sin el campeón Carlos Alcaraz, el favoritismo pasa sin duda a Jannik Sinner y las esperanzas españolas recaen en gran parte en manos de Rafa Jódar, que será cabeza de serie.

El madrileño parte como el favorito número 29 del cuadro, lo que debería allanar el camino en las primeras rondas. Pese a ello, hay grandes peligros que parten lejos de los 32 cabezas de serie y que nadie desea encontrarse en su camino.

Entre ellos, algunos grandes campeones como Stefanos Tsitsipas, que sigue sin encontrar su camino para recuperar aquella versión que le llevó hasta la final del mismo Roland Garros en 2021. El griego llega a la cita parisina tras caer nuevamente mucho antes de lo esperado en el torneo de Ginebra, pero pese a ello es uno de los nombres que nadie quiere ver en su camino y menos en una primera ronda.

Tsitsipas durante su partido de primera ronda en Madrid / Europa Press

Un caso similar al de Tsitsipas es el de Hubert Hurkacz. El polaco sigue sin poder reencontrarse con su mejor versión tras las varias lesiones que ha ido sufriendo pero si es capaz de conectar un buen día con el saque tiene tenis para dar guerra a cualquiera.

Diferente situación, pero mismo o incluso más peligro tienen nombres como los de Blocx, Bergs, Tabilo o Buse. Nombres más desconocidos por el público general pero que llegan a la capital parisina con un gran juego sobre tierra batida y con resultados que asustan a cualquier favorito y más para un debut en el torneo.

EL ADIÓS DE LEYENDAS

Además de todos ellos, hay dos nombres que a buen seguro todos querrán evitar. No tanto por el nivel ni por su momento, pero si por lo que puede suponer el partido. Se trata de Stan Wawrinka y Gael Monfils, que jugarán su último torneo en Roland Garros tras haber ya anunciado que dejaran el tenis a final de temporada.

Monfils se despedirá de Roland Garros / Roland Garros

En el caso del suizo ya demostró en el Open de Australia que se está entregando en cuerpo y alma para cuajar la mejor campaña posible y despedirse por todo lo alto y está dejando actuaciones de gran nivel en los torneos que viene jugando.

Lo de Monfils es distinto porque el francés no está teniendo el último año deseado y apenas está compitiendo, pero nadie deseará jugar con el público a favor del francés y en una Chatrier que se volcará al cien por cien para despedir a su gran ídolo de las últimas décadas lo grande.

Todos ellos son algunos de los peligros que parten en el sorteo fuera de los cabezas de serie, pero evidentemente hay muchos más nombres a tener en cuenta. En lo que al tenis español se refiere, más allá de Jódar también parte como cabeza de serie Alejandro Davidovich y fuera de ellos Jaume Munar, Martin Landaluce, Dani Mérida, Pablo Carreño y Roberto Bautista, que tampoco serán bien recibidos para nadie como rival de primera ronda.

En el cuadro femenino serán Cristina Bucsa y Jessica Bouzas las dos únicas bazas que partirán en el sorteo, a la espera eso sí de saber si la fase previa 'regala' más aspirantes de La Armada para un Roland Garros que ya calienta motores a la espera del inicio de la acción el domingo.