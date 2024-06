¿Cuántos Grand Slam se ha perdido Nadal durante su carrera?

Rafa Nadal confirmó este jueves que no participará en Wimbledon este año, tras ser eliminado en Roland Garros, y se centrará en los Juegos Olímpicos. El manacorí disputará un torneo previo de arcilla en Bastad (Suecia) e intentará traer alguna medalla de París.

"Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echará de menos jugar Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", ha asegurado el ex número uno del mundo a través de sus redes sociales.

Para ser el mejor en el tenis no vale únicamente con serlo a nivel de juego. También influyen otros factores, como el de la salud. Las lesiones son el mayor enemigo de cualquier tenista que quiere alcanzar la élite o mantenerse. Y Nadal ha sufrido mucho en este aspecto, perdiéndose una gran cantidad de Grand Slam.

Lo de Rafa tiene mucho mérito. Durante 21 años, el español ha pasado por 24 lesiones: más de una por temporada. A pesar de esta espeluznante cifra, Nadal ha conseguido levantar la friolera de 22 Grand Slam: 14 en Roland Garros, 4 en el US Open, 2 Open de Australia y 2 Wimbledon.

¿Cuántos Grand Slam se ha perdido Rafa?

Rafa Nadal se ha perdido por lesión un total de 17 Grand Slam, incluyendo el Wimbledon del próximo mes de julio. Un número muy alto en comparación a los que no han podido disputar sus máximos rivales y miembros del 'Big Three': Roger Federer y Novak Djokovic.

El suizo se perdió durante su carrera un total de 10 grandes, además de dos Juegos Olímpicos, de la misma forma que Nadal. En cambio, la sorprendente estadística es la del serbio. Djokovic tan solo se ha perdido en su carrera dos Grand Slam, sin incluir su posible baja en esta edición de Wimbledon.