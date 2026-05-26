La gran preocupación de John McEnroe: "Me asusta pensar en la lesión de Alcaraz, rezo para que vuelva sano"

John McEnroe es una de las leyendas que se ha mantenido cerca del tenis moderno. Como gran aficionado al deporte de raqueta, y comentarista y analista en diferentes medios de comunicación, el estadounidense sigue la actualidad tenística con gran efusividad. Aunque últimamente hay un asunto que le perturba, que le incomoda: la lesión de Carlos Alcaraz.

"Me preocupa mucho más su recuperación física. Carlos es tan duro mentalmente como el que más, está al nivel de Rafa, Roger y Novak. Pero pienso en jugadores como Del Potro, que nunca pudo volver del todo por culpa de la muñeca, y eso me asusta. No soy médico, pero creo que el tenis entero está rezando para que vuelva sano. Yo desde luego lo estoy haciendo", reconoció el norteamericano en una entrevista a 'El Mundo'.

La gran preocupación de John McEnroe con Alcaraz / EFE

"Yo nunca tuve una lesión de muñeca así porque no golpeábamos tan fuerte. Las raquetas actuales son mucho más ligeras y las están golpeando con mucha dureza, así que el impacto en el brazo y la muñeca es mayor que nunca. Con las raquetas de madera había más flexibilidad. Las de ahora son muy rígidas. En el caso de Carlos, puede haber sido algo puntual, un golpe fortuito, pero igualmente es una putada", prosiguió.

El tenista murciano lleva sin competir desde el Barcelona Open, donde en su debut tuvo que ser atendido por unas molestias en la muñeca que se complicaron más de lo esperado. Charly forzó para estar en la cita de la Ciudad Condal, después de una exigente semana en el Masters 1000 de Montecarlo, y ya ha tenido que saltarse los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros.

McEnroe y Nadal / Open Australia

"Estaba en la cima del mundo, acababa de convertirse en el jugador más joven en completar el Grand Slam. Espero que vuelva pronto", cerró McEnroe, aunque también tuvo tiempo para elogiar a Rafa Jódar. "Con el éxito de Rafa Nadal, luego Carlos y ahora otro Rafa, deberíamos estudiar más de cerca lo que está pasando en España, porque estáis produciendo talentos increíbles. Juega con mucha confianza y descaro. No tiene miedo. Y parece que tiene la cabeza en su sitio".

Sin Alcaraz... es turno para Jódar

Jódar será la mayor esperanza española tanto en Roland Garros como en Wimbledon. Y es que Alcaraz confirmó que tampoco estará en la gira de hierba de este verano. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", rezaba en un comunicado en redes sociales.

Ante la ausencia del talento murciano, el gran favorito para todo es Jannik Sinner. "Si tengo que elegir entre Sinner y cualquier otro tenista, elegiría a Sinner, no hay duda. Creo que la mayoría de aficionados haría lo mismo. ¿Quién puede tener posibilidades? Quizás Novak, que le ganó en el Open de Australia. Aparte de él, alguien tendrá que jugar el partido de su vida para ganarle", dijo la leyenda estadounidense.