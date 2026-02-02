El otro gran objetivo de Alcaraz en 2026

Carlos Alcaraz hizo historia en Australia contra Novak Djokovic. El murciano firmó una actuación colosal en Melbourne y consiguió su objetivo principal para el año 2026: conquistar el primer Grand Slam del año. ¿Y ahora qué? El número uno ya reconoció que, además del título ya obtenido, tenía otro torneo en el punto de mira para esta temporada.

"La verdad que esto es una locura, no te voy a engañar. Era mi objetivo principal cada año y ha llegado a la quinta. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Cuando crees que haces las cosas bien, siempre da sus frutos. Obviamente, a celebrarlo como podamos y tener a mi equipo y mi familia aquí es lo mejor que puede haber", comentaba después de lograr un histórico triunfo en Melbourne.

Alcaraz, campeón / AUSTRALIAN OPEN

En el inicio de temporada, cuando se le preguntó por los objetivos para este año 2026, el murciano fue claro: "El Open de Australia y la Copa Davis": Así que queda más que claro que tendrá próximamente entre ceja y ceja. Eso sí, las Finales de la Davis son el último torneo de la temporada y se celebra a finales del mes de noviembre, por lo que queda todo el curso por delante.

Que el objetivo sea la Copa Davis tiene sentido por partida doble. Primero, porque todavía no la ha conseguido y se quedó a las puertas de representar a España en Bolonia. Sin embargo, una lesión se lo impidió. Y después, es una manera de motivarse tanto a inicios como a final de temporada. Le permitirá no perder la concentración e intentar llegar al máximo nivel a final de temporada.

Carlos Alcaraz, en la Copa Davis / Kai Försterling / EFE

A corto plazo, Alcaraz deberá decidir si quiere viajar a Róterdam la próxima semana, donde defiende título. La victoria en Australia pone en duda su participación en tierras holandesas, y más todavía con la gran cantidad de puntos que ha sumado en Melbourne. Aun así, si se ve bien físicamente, podría hacer el esfuerzo y descansar más adelante.

El desgaste en este Open de Australia ha sido máximo, con un partido ante Alexander Zverev que alcanzó las cinco horas y 27 minutos. También existe la posibilidad de que descarte Róterdam y llegue al máximo nivel a Doha, donde puede sumar puntos y compensar en cierto modo los perdidos en Países Bajos. Sea como sea, su objetivo está en otro trofeo: en la Copa Davis.