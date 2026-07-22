La gran noticia del US Open: Alcaraz y Badosa, confirmados

El US Open ha anunciado la noticia más esperada. Carlos Alcaraz y Paula Badosa, como se esperaba tras lo visto en los últimos días, están inscritos al último Grand Slam del año. Dos jugadores cuya presencia estaba en duda hace un corto tiempo, pero que han sido capaces de revertir sus respectivas situaciones para competir al máximo nivel a final de temporada.

Empezando por Carlos, su principal objetivo es el de llegar a Nueva York con algo de rodaje previo. Lo que parecía un susto en Barcelona, ha acabado siendo una de las lesiones más duras de su corta carrera. Se ha perdido Roland Garros y Wimbledon y no quiere dejarse otro Grand Slam por el camino. Y menos defendiendo título. Cincinnati es el objetivo para probarse sobre la pista dura.

Esta semana es clave para el murciano, que subirá la intensidad de los entrenamientos para poner a prueba el estado de su muñeca. Si todo va correctamente, se espera que reaparezca para el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se celebra entre el 13 y el 23 de agosto. Es decir, su vuelta está prevista en tres semanas aproximadamente, si ya se ha superado todo dolor.

La gira estadounidense que viene no le pudo ir mejor a Alcaraz el año pasado. Ganó tanto Cincinnati como el US Open, mostrando una espectacular versión. Quizá la mejor de la temporada. Es por eso que el murciano defiende una gran cantidad de puntos (3.000 en total) y se está esforzando por llegar a buen nivel a estas citas. Sin prisa pero sin pausa.

Por el otro lado, también está Paula Badosa. Hace unas semanas, nadie hubiera creído que la española estaría en el cuadro final del Grand Slam estadounidense sin la necesidad de jugar la fase previa. Estando por debajo del top 130, se antojaba muy difícil la posibilidad de escalar tantas posiciones antes de que se cerrara el corte. Pero la jugadora catalana ha logrado lo (casi) imposible.

Carlos Alcaraz, entrenando en la pista de cemento bajo techo de su academia de El Palmar esta semana / Instagram

Para ello, tuvo que regresar a la tierra batida después de caer en su debut en Wimbledon. Y la arcilla no ha podido sentarle mejor. Se proclamó campeona en el torneo de Bastad y alcanzó la final en Iasi, retirándose en el segundo set tras la gran carga de partidos que llevaba en las últimas semanas. Una gira tremendamente positiva que ha devuelto a la jugadora al top 100.

Badosa, de nuevo en el top 100

Y es que Badosa ocupa actualmente la posición número 93 en el ranking WTA. Un puesto que le permite estar en el cuadro final del US Open sin la necesidad de jugar partidos previos y con la posibilidad de tener un cuadro más ventajoso que si hubiera entrado desde la 'qualy'. Todo buenas noticias para Paula, que alcanzó los cuartos de final en Nueva York en el año 2024.

Alcaraz y Badosa ultiman su preparación para afrontar al máximo nivel el último gran torneo de 2026. Supondría un subidón para el tenis español, que también ha visto resurgir a jugadores como Alejandro Davidovich y Rafa Jódar en los últimos meses. Aunque Jannik Sinner y Aryna Sabalenka partan como favoritos, no puede descartarse un 'sorpasso' español.