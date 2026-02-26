Gran noticia para el tenis español: Bucsa, a cuartos en Mérida

España aseguró a su primera tenista entre las ocho mejores del Mérida WTA 500, con el triunfo de Cristina Bucsa, jugadora número 63 del mundo, sobre la joven canadiense Marina Stakusic. La española que reside en Cantabria, pero nació en Moldavia, se llevó la victoria en dos sets, por 7-6 (1) y 6-3, en una hora y 41 minutos de partido. Duelo muy cerrado desde el primer set, donde ambas jugadoras se alternaron el dominio con tres quiebres por bando hasta llegar al tie break, donde la española fue contundente para ganar 7-1 el desempate.

En el segundo parcial, Cristina se colocó 2-0 con un rompimiento, lo que al final fue suficiente y la gran diferencia, ya que logró mantener su saque en los cinco turnos que tuvo, sin permitir ninguna oportunidad a la canadiense de 21 años. Además, tuvo un alto porcentaje de 83 por ciento de puntos ganados tanto en su primero, como en su segundo servicio. Esta es la segunda ocasión que Cristina Bucsa se clasifica a los cuartos de final en un torneo categoría WTA 500. En 2024 lo consiguió en Abu Dabi, donde perdió en esa ronda ante Elena Rybakina.

“La clave de hoy fue la agresividad que he tenido y también la calma en los puntos clave, pero sobre todo he estado muy rápida de piernas. Estoy muy contenta por jugar unos cuartos otra vez en un 500 y estoy con mucha confianza, ya espero el próximo enfrentamiento”, señaló la jugadora ibérica que espera rival del duelo que sostendrán este jueves la estadounidense Ann Li, tercera sembrada, y la turca Zeynep Sonmez, campeona en Mérida en el 2024.