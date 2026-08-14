El gran dilema de Jódar antes del US Open

"El plan es jugar toda la gira de pista dura". Esta fue la afirmación que hizo Rafa Jódar antes de iniciar una maratón por los distintos torneos que se disputan entre Estados Unidos y Canadá. Primero tocó Washington, donde llegó a la gran final y, por tanto, disputó todos los partidos posibles, y en Montreal alcanzó las semifinales. ¿Está preparado físicamente para aguantar Cincinnati?

Rafa Jódar ya conoce a su rival para el debut en Ohio: Denis Shapovalov. Por el momento, se da por hecho que el jugador madrileño jugará el Masters 1000 de Cincinnati y encadenará su cuarta semana consecutiva de torneos. La idea, en ese caso, sería descansar en la semana que separa Cincinnati del último Grand Slam de esta temporada: el US Open neoyorquino.

Rafa Jódar, en el Masters 1000 de Montreal / ATP Tour

El desgaste que está acumulando Jódar en los torneos es evidente. Ya se le ha visto algo cansado en algún partido de Montreal y Cincinnati no dará tregua. La realidad es que, si es capaz de avanzar varias rondas en el próximo torneo, es posible que el español acuda al US Open a medio gas. Y más teniendo en cuenta la exigencia que requiere un Grand Slam, con partidos a cinco sets.

Es difícil que Jódar consiga asaltar el top 10 del ranking en Cincinnati. La diferencia de puntos con Taylor Fritz, que ostenta la última posición de la prestigiosa lista, es cercana a los 1000 puntos, por lo que el español estaría prácticamente obligado a ganar el torneo y que el norteamericano no realizara una buena actuación. Eso sí, todos los puntos que sume serán importantes para las ATP Finals.

Denis Shapovalov, próximo rival de Jódar / JOHN G. MABANGLO

Ahora mismo, Jódar ocupa la séptima posición de la 'race' de la ATP. Los ocho primeros al acabar la temporada jugarán el Torneo de Maestros, la última parada del calendario que reparte 1.500 puntos para el ganador. Un intermedio entre un Masters 1000 y un Grand Slam. Sería la primera vez en la historia que un tenista jugara este torneo en su primer año como profesional.

Las ausencias de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Cincinnati dejan el cuadro muy abierto para los demás. Quizá ese sea otro motivo por el que Jódar se plantee estar en el Masters 1000 norteamericano. Novak Djokovic será otro de los favoritos para alzarse con el título, aunque es bien sabido que el serbio suele jugar a medio gas en los torneos de preparación para un Grand Slam.

Shapovalov, próximo rival

Rafa debutará contra el canadiense Denis Shapovalov, que nunca ha terminado de despegar en el circuito. No será la primera vez que se vean las caras estos dos tenistas. En Dallas, Shapovalov pasó por encima del español con un resultado abultado de 6-1 y 6-2. Fue en febrero de este año, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.

"Me estoy sintiendo bien en pista, así que estoy muy contento. Son condiciones muy diferentes. Aquí son mucho más rápidas que en Montreal. Prefiero las condiciones rápidas, así que para mí el ajuste es más sencillo de esta manera", aseguró Shapovalov antes de medirse a Rafa Jódar, que ya es número 11 del mundo en apenas ocho meses como profesional.