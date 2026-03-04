El gran despertar de Dani Mérida, la otra promesa del tenis español

Los años de trabajo silencioso y sin atajos de Daniel Mérida encontraron este martes su recompensa más importante hasta el momento en Indian Wells. El madrileño de 21 años logró por primera vez superar una fase previa del ATP Tour y disputará el cuadro principal de un torneo ATP, nada menos que en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada y uno de los escenarios más prestigiosos del circuito.

El actual número 139 del mundo tuvo que volver a sufrir para sellar su clasificación tras imponerse al australiano Dane Sweeny por 6-3, 4-6 y 6-3 en un partido exigente que superó la hora y cincuenta minutos. Un triunfo que llegó apenas un día después de otra dura batalla en la primera ronda de la previa, donde remontó al estadounidense Patrick Kypson por 3-6, 6-3 y 7-6(4).

La victoria tiene un significado especial para Mérida. Hasta ahora había disputado seis fases previas del ATP Tour —incluidas dos de Grand Slam— sin conseguir dar el paso definitivo. Madrid y Gijón en 2022, además de Doha, el US Open y Bruselas en 2025 y el Open de Australia en 2026, habían terminado con el mismo desenlace. Esta vez, en California, llegó por fin la recompensa.

El triunfo permite además al español escalar cinco posiciones en el ranking en vivo, hasta el puesto 134, muy cerca del mejor registro de su carrera. Un paso más en la progresión de un jugador que ya había dado señales importantes en el circuito Challenger con los títulos conquistados en Pozoblanco 2025 y Tenerife 1 2026.

Daniel merida en indian Wells / EFE

Ante Sweeny, Mérida volvió a mostrar carácter en los momentos clave. El madrileño firmó ocho aces y salvó siete de las diez bolas de break que concedió, además de romper el servicio de su rival en cuatro ocasiones para terminar sellando una victoria que le abre las puertas del cuadro principal.

SU PRIMER GRAN RETO

El debut de Mérida en el cuadro principal de un torneo del ATP Tour llegará este jueves en Indian Wells ante el estadounidense Alex Michelsen, actual número 44 del ranking mundial. Será además el primer enfrentamiento del español ante un jugador situado dentro del Top 45 del circuito.

En caso de superar ese estreno, el madrileño se mediría en segunda ronda con el francés Ugo Humbert, cabeza de serie número 32 del torneo.

Con su clasificación, Mérida se convierte en el quinto español presente en el cuadro masculino del torneo californiano junto a Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Rafa Jódar.

No tuvo la misma suerte Martín Landaluce. El madrileño de 20 años se quedó a un paso del cuadro principal tras caer en la última ronda de la previa ante el japonés Sho Shimabukuro por 6-2, 6-7(3) y 7-5 después de casi tres horas de partido.