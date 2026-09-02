El gran consejo de Del Potro a Alcaraz: "Paciencia con la muñeca y no la toques"

Juan Martín Del Potro fue uno de los jugadores que más pudo empatizar con la lesión de Carlos Alcaraz. La muñeca fue el mayor de sus calvarios durante su carrera y le impidió desplegar su mejor tenis de manera continuada y regular. Es por eso que el argentino, conocedor de lo importante que es tener esta parte del cuerpo sana en el tenis, quiso darle un consejo al murciano.

La lesión de Alcaraz generó una gran preocupación en el mundo del tenis. Un sentimiento que fue ganando fuerza a medida que avanzaban los meses y el murciano seguía sin reaparecer en el circuito y luciendo una férula en el brazo. Tanto su equipo como el jugador habían asegurado rotundamente que no forzarían los plazos para llegar a ningún torneo. el

Carlos Alcaraz tras ganar su primer partido en el US Open / X

Durante este período de recuperación, Juan Martín Del Potro habló con Alcaraz. "Tengo una relación cercana con él. Nos cruzamos en Estados Unidos, él todavía estaba con la férula y mi consejo fue: ‘Paciencia con la muñeca y no la toques’", reveló el argentino, que llegó a pasar por quirófano hasta en cuatro ocasiones por la muñeca, en una entrevista para 'La Nación'.

"Yo lo padecí en carne propia y en aquel momento, por no querer parar o no querer perder ese 4 o 5 del ranking, hacía cosas que Carlitos no tiene que hacer hoy. También, al estar tan separados el 1 y el 2 del resto, pueden tomarse unos meses y no va a cambiar mucho en el ranking. Entonces, parar estos meses fue una decisión inteligente", explicó.

Del Potro, durante su carrera / X

Precisamente, el español ha regresado al circuito en el único Grand Slam que fue capaz de levantar Del Potro: el US Open. Alcaraz mostró una versión sólida en su debut ante Roman Safiullin y está preparado para defender el trofeo del año pasado, aprovechando la ausencia del actual número uno del mundo en el ranking ATP: Jannik Sinner.

Un proceso largo para Alcaraz

"Diría que han sido cuatro meses, cuatro meses y medio en los que he tenido todo esto. El primer mes fue bastante difícil para mí porque no podía hacer nada con mi brazo derecho. Ha sido muy duro. Pero al mismo tiempo disfruté de mi tiempo. Disfruté estando con mi familia, con mis amigos, estando en casa", explicó Charly en su regreso a las pistas.

"Sabía que venir aquí, al US Open, siendo un torneo al mejor de cinco sets y siendo el primero después de tanto tiempo, iba a ser un desafío enorme. Probablemente, en términos de preparación, no era el momento ideal. Pero mi equipo y yo creemos que estoy preparado. No fue una decisión fácil. Hice todo lo necesario para estar listo". Tal y como le aconsejó Del Potro, tiró de paciencia para regresar a un buen nivel y sin riesgos.