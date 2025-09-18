Gran Bretaña se une a Estados Unidos, Ucrania e Italia en las semifinales

Tras la clasificación en este final de jornada de jueves de Gran Bretaña, que derrotó a Japón por 2-0, ya se conocen los cuatro equipos semifinalistas de la 62ª edición de la Billie Jean King Cup, que se disputa en Shenzhen hasta el 21 de septiembre.

Las británicas fueron las últimas en dar el paso con un sólido 2-0 de Sonay Kartal, primero, y Katie Boulter, después, y se enfrentarán a Estados Unidos el sábado a las 17:00 hora local, mientras que Italia y Ucrania lo harán el viernes a la misma hora.

El tercer día de competición lo abrió el equipo norteamericano, que tuvo que disputar los dobles tras la victoria de Emma Navarro ante Yulia Putintseva y la derrota de Jessica Pegula ante Elena Rybakina. La propia Pegula y Taylor Townsend se encargaron de sacar el billete para la siguiente ronda con un rotundo 2-0 ante las kazajas.

En la jornada de jueves, fue Ucrania la que consiguió el pase tras vencer a España en los dos partidos individuales. Marta Kostyuk venció por la vía rápida a Jéssica Bouzas y Elina Svitolina sufrió para derrotar a una gran Paula Badosa en tres apretados sets.

Italia, la primera en llegar a la segunda ronda, también lo pasó mal para ganar su eliminatoria pese al 2-0. Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini tuvieron que remontar sus encuentros y superar situaciones adversas en una demostración de resistencia y carácter.

Sin favorita clara

Será una ronda de semifinales de lo más disputada e igualada, con la vigente campeona (Italia), la prometedora Ucrania, la experta en dobles Estados Unidos y una Gran Bretaña sólida.

Emoción e igualdad hasta el final en una Billie Jean King Cup en la que ya no figuran campeonas de Grand Slam, tras la eliminación de Rybakina (Wimbledon 2022).