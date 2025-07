Goran Ivanisevic: "Sinner es mejor que Alcaraz"

El extenista Goran Ivanisevic y ahora exentrenador de Stefanos Tsitsipas y de Novak Djokovic, ha opinado sobre el binomio actual del tenis formado por el italiano Jannik Sinner y el español, Carlos Alcaraz. Además, también se ha mojado sobre en qué lugar deja eso a su expupilo serbio Djokovic.

Goran que ha asistido al Croatia Open Umag ha dejado claro lo que opinó de esta edición del All England Club. "La de Wimbledon fue una final de un solo partido. Sinner estuvo mejor y, en mi opinión, es un jugador ligeramente mejor que Alcaraz en este momento, y los dos tienen cinco golpes de ventaja sobre el resto. El único que podría hacerles frente es Novak Djokovic, pero los demás no tienen ninguna posibilidad", dijo Goran en declaraciones a gol.

La victoria del italiano puso fin a la racha de 24 partidos ganados consecutivos de Alcaraz y dejó al español sin un tercer título consecutivo de Wimbledon.

EL PAPEL DE DJOKOVIC EN ESTE DÚO

Por lo que respecta al papel de Novak, su exentrenador lo tienen claro. "Cuando no estás al cien por cien con Sinner, e incluso cuando lo estás, no tienes muchas posibilidades. Pensé que Novak podría hacerlo, pero desafortunadamente no estaba del todo preparado", reflexionó el Ivanisevic.

Para añadir: "Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos, pero lo que estos dos están haciendo es otro nivel de tenis. Sinner es mejor, más duro. No sé qué táctica usaría contra Sinner, tiene la respuesta para todo. Regresa, se refuerza y gana el torneo", dijo el exjugador croata sobre el panorama actual.

TENSIÓN ACUMULADA

Ivanisevic recientemente hizo unas delcaraciones muy duras contra Tsitsipas poniendo en evidencia una falta de sacrificio necesaria para intentar recuperar o alcanzar su mejor nivel. Algo que seguramente ha resultado decisivo en la decisión de que ambos tomen caminos profesionales separados.

"El tenis es un deporte individual, y él no estaba ni mental ni físicamente preparado. Primero tiene que recuperarse, si no está al cien por cien, ¿cómo va a jugar contra los mejores? Tiene que estar listo para esperar su oportunidad. Es un largo camino, no hay una varita mágica, pero es un jugador demasiado bueno para estar donde está".