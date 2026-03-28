Goran Ivanisevic, exentrenador de Djokovic, señala la diferencia entre Sinner y Alcaraz: "Es como un tiburón"

Si hay una voz que nunca deja indiferente en el mundo del tenis es la de Goran Ivanisevic. El exentrenador de Novak Djokovic ha analizado la actualidad del circuito y ha dejado una comparación muy clara entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, además de valorar el momento del murciano tras su derrota en el Masters 1000 de Miami ante Sebastian Korda.

El croata, que ha seguido de cerca la evolución de ambos, no duda en establecer paralelismos entre el italiano y su antiguo pupilo. “Siempre comparo a Sinner con Novak. Son más parecidos, solo que Sinner ahora tiene más potencia, un mejor motor, neumáticos, llantas… Cuando te atrapa, muerde como un tiburón, te devora”, explicó en SportKlub.

Una definición contundente que refleja el estilo dominante y agresivo del número dos del mundo, al que ve como un jugador implacable cuando toma el control del partido.

Carlos Alcaraz (D) y Jannik Sinner, números uno y dos del ránking mundial. EFE/EPA/HAN MYUNG-GU Incheon, 10/01/2026.- El español Carlos Alcaraz (d) saluda al italiano Jannik Sinner tras imponerse en el partido de exhibición este sábado en el Inspire Arena de IncheonEFE/HAN MYUNG-GU / HAN MYUNG-GU / EFE

En cambio, Ivanisevic destacó el perfil completamente distinto de Alcaraz, al que define como un jugador más creativo y versátil.

“Alcaraz juega, sube y baja, disfruta del tenis, se ríe… Es más versátil y eso nunca cambiará, y es aún mejor porque así los partidos son mejores”, señaló.

El croata celebró precisamente esa diferencia de estilos, poniendo como ejemplo grandes duelos recientes entre ambos, como la final de Roland Garros 2025, que calificó como un espectáculo total. “Ese tipo de partido, ese tipo de tenis, esa intensidad… es fenomenal”, añadió.

Pese a la comparación, dejó claro que no toma partido. “Me encantan los dos”, insistió.

CONFIANZA EN 'NOLE'

Además, Ivanisevic también se refirió al momento de Djokovic y a la posibilidad de que el serbio conquiste su 25º Grand Slam, algo que muchos ponen en duda por su edad.

Djokovic con Ivanisevic / EFE

“Si no hubiera estado con Novak, tal vez diría que no. Pero conociéndolo, las palabras no puedo o imposible no existen en su vocabulario”, afirmó.

“Es posible, por supuesto. Nunca se le puede descartar si está preparado mentalmente”, concluyó.

Una visión que resume bien el presente del tenis mundial con Sinner y Alcaraz marcando el ritmo y con Djokovic resistiendo como una amenaza constante.