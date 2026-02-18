Goran Ivanisevic, exentrenador de Djokovic, coge las riendas de Arthur Fils

Doha centra la atención del tenis esta semana con la presencia de Alcaraz y Sinner, que dejaron claro en sus respectivos estrenos que será difícil no verles uno frente al otro en la gran final.

El del español y el del italiano son sin duda los nombres de más impacto en la capital catarí, aunque este miércoles ha resonado con fuerza el de Goran Ivanisevic. El croata ha sido visto en el banquillo del equipo de Arthur Fils durante su victoria en la segunda ronda ante Quentin Halys.

El que fuera entrenador de Djokovic entre 2018 y 2022 vuelve al circuito después de su aventura fallida con Tsitsipas el pasado año, que apenas duró unos meses y acabó con el griego tachandólo de "dictador".

Ahora, todo apunta a que cogerá las riendas de una de las raquetas que más expectativas prometen en el tenis actual, con un Arthur Fils que ha regresado a un nivel muy alto y esperanzador tras casi un año de lesión. "Creo que es lo mejor para mí, me está ayudando y estoy muy feliz por ello" anunció el propio jugador tras su victoria ante Halys.

Tras un buen papel en Montepllier, el francés está dejando claro que ha vuelto para competir con rendimiento inmediato y en Doha ya ha alcanzado los cuartos de final, donde se medirá al finalista del año pasado, Jiri Lehecka.

Ivanisevic durante su etapa con Tsitsipas / EFE

Posible rival de Sinner en semifinales, Fils parece tener ya nuevo jefe en su equipo después de romper el pasado mes de marzo con Sébastien Grosjean, con quien había trabajado 15 meses.

Recuperado por completo de sus problemas físicos, el francés apunta ahora a ser uno de los candidatos a entrar en la quiniela para ser el tercero en discordia en el trono del tenis actual, con muchas esperanzas puestas en él.

Talento le sobra y con la dirección de Ivanisevic puede dar el salto final que tanto se esperaba de él hace tiempo.