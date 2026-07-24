Golpe al Masters 1000 de Montreal: Sinner y Djokovic se borran del torneo

El Masters 1000 de Montreal ha recibido un nuevo revés antes de su comienzo. A las ya conocidas ausencias de Carlos Alcaraz, el torneo canadiense tampoco podrá contar finalmente con Jannik Sinner ni Novak Djokovic, que han decidido renunciar a disputar la cita, programada del 2 al 13 de agosto.

La competición vuelve a verse seriamente afectada por las bajas de las grandes estrellas del circuito masculino, un escenario que ya vivió el año pasado en Toronto y que vuelve a repetirse en esta edición.

Sinner mantiene su ventaja en lo más alto del ranking ATP / EFE

Pese a que este año el calendario ofrece tres semanas de margen entre Wimbledon y el torneo canadiense —una más que en 2025—, el vigente campeón del Grand Slam londinense ha optado por no competir en Montreal.

La baja de Sinner pone fin a una impresionante racha en la que había participado en los cinco primeros Masters 1000 de la temporada, consolidándose como uno de los grandes dominadores del circuito.

DJOKOVIC TAMPOCO

La otra gran ausencia será la de Novak Djokovic, que prolonga así su alejamiento del torneo canadiense. El serbio acumulará seis años consecutivos sin disputar el Masters 1000 de Montreal o Toronto, ya que su última participación se remonta a 2018.

Con las ausencias de Sinner, Alcaraz y Djokovic, el cuadro pierde a tres de sus mayores reclamos y queda muy abierto de cara a la lucha por el título.

En este escenario, Alexander Zverev partirá como primer cabeza de serie, mientras que el canadiense Félix Auger-Aliassime ocupará la segunda posición entre los favoritos, en un torneo que buscará reinventarse pese a la ausencia de algunas de las mayores figuras del tenis mundial.

Sinner y Zverev se saludan tras la final en Wimbledon / EFE

Este varapalo para el torneo es algo ya recurrente desde que los torneos de categoría 1000 pasarán a ser la mayoría de dos semanas. En este contexto, el calendario aprieta y los jugadores priorizan la preparación para el US Open, siendo el torneo de Cincinnati el deseado para todos, por su próximidad con la cita en Nueva York.

Ya el año pasado la misma baja de Alcaraz, Sinner y Djokovic hizo estallar al director del torneo y los aficionados arremetieron contra el formato, que ha hecho que el de Canadá sea el Masters 1000 más controvertido del calendario.