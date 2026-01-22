Golpe duro para Paula Badosa en Melbourne... ¡y cae a la posición 64!

No pudo ser. Paula Badosa se despide de Australia demasiado pronto, con una participación muy discreta y una derrota ante una desconocida jugadora del circuito: Oksana Selekhmeteva (número 101 del ranking WTA). La catalana se vio superada por la tenista rusa (6-4, 6-4) en un partido en el que acusó la falta de rodaje y su ausencia varios meses a finales del año pasado.

La española entró al partido de la peor manera posible, perdiendo su servicio en sus dos primeros turnos. En pocos minutos de juego, se vio 4-0 abajo para empezar. Un resultado que pudo maquillar a tiempo, pero que fue muy difícil de remontar. La brecha ya era demasiado grande. Pasó del 4-0 al 4-4, pero acusó todo el esfuerzo para perder el siguiente juego con su saque.

Como ya puede sobreentenderse, no fue un partido en el que los servicios dominaron. Los juegos se decidían en los intercambios, en la propia técnica y calidad de ambas jugadoras. De hecho, rara vez un juego se decidía sin una bola de break en contra o con cierta comodidad para la sacadora. En el segundo set, la dinámica fue similar al del primero.

"No estoy contenta, obviamente. Creo que ella tiene su parte de mérito, por supuesto, pero también creo que yo he hecho méritos para merecer esta derrota. No he jugado un gran tenis, me está costando un poco sentirme yo, pero supongo que es parte del proceso", reconoció Paula, que cometió durante el partido un total de 36 errores no forzados en los dos sets del encuentro.

El palo más duro para la tenista catalana es la pérdida de puntos en el ranking. Y es que el Open de Australia de la pasada edición fue un soplo de aire fresco en su carrera, alcanzando las semifinales del torneo y compitiendo de tú a tú contra las mejores del circuito. Eso sí, este año tocaba defender esa gran cantidad de puntos... y el castillo se ha derrumbado.

Oksana Selekhmeteva deja fuera a Paula Badosa / Dita Alangkara

Ahora, Paula Badosa abandonará el top 60 del ranking WTA. Un golpe durísimo, teniendo en cuenta que, a pesar de su inactividad, entró como cabeza de serie número 25 al Grand Slam de Australia. Ahora, costará serlo en los próximos 'grandes' y deberá dar un paso adelante para regresar a las posiciones que más se asemejan con su verdadero nivel.

Crisis en el tenis español femenino

"He estado en todas las situaciones posibles, por suerte o por desgracia. He estado fuera del top-100 —como cuando en el Mutua Madrid Open de hace un par de años tuve que empezar de cero— y también he empezado una temporada siendo top-10, como el año pasado. He pasado por todo y siempre he acabado saliendo adelante", reconocía Badosa.

La derrota de Paula deja en evidencia la situación del tenis femenino español, que no cuenta con ninguna representante más allá de la segunda ronda del Open de Australia. En el cuadro masculino, la situación es mejor, con Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich cerca de octavos y la posibilidades de que Jaume Munar se sume a este grupo. Con Rafa Jódar tampoco pudo ser.