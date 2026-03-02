Golpe de autoridad en Mérida: doble conquista española

Fue una semana de ensueño la que Cristina Bucsa vivió en el Mérida WTA 500. Luego de coronarse en singles, la española lo hizo también en dobles, al lado de la china Xinyu Jiang, imponiendo su condición de segundas sembradas sobre la pareja integrada por la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden, derrotándolas por 6-4 y 6-1.

Bucsa consigue así su octava corona como doblista, primera con Jiang como pareja. Entre sus títulos incluye el WTA 1000 de Madrid, ganado en 2024 con su compatriota Sara Sorribes Tormo. Para la asiática es el séptimo título en el circuito, tres de ellos el año pasado en los WTA 250 de Hong Kong, Hobart y Auckland. Además, ganó en Guangzhou en 2023 y en Nanchang 2017 y 2018. Haverlag y Lumsden también firmaron su mejor resultado en un certamen de la categoría, ya que han levantado trofeos en WTA 125.

“Estoy súpero orgullosa por haber conseguido estos dos títulos en Mérida, ahora voy a Indian Wells, intentaré descansar lo más que pueda para este gran torneo. Me llevo muchas bonitas emociones y mucha confianza por los títulos, a seguir trabajando, no hay de otra”, dijo Bucsa.

En los dos primeros juegos hubo quiebres, primero lo perdió Haverlag y enseguida Bucsa. Los siguientes cuatro juegos transcurrieron sin sobresaltos. En el séptimo juego, con Lumsden al saque, Bucsa y Jiang generaron punto para quiebre, pero en ese momento el partido tuvo que ser interrumpido debido a la lluvia. El encuentro se reanudó y Bucsa y Jiang sumaron el punto necesario para el break, tomando una ventaja que fue suficiente para llevarse el primer set.

Bucsa y Jiang abrieron la segunda manga con quiebre sobre el saque de Haverlag, que confirmaron en el siguiente juego. Bucsa estuvo muy atenta en la red, adivinando tiros de las rivales, y cuando le tocó ubicarse en el fondo de la cancha encontró los callejones para colocar sus tiros fuera del alcance de Haverlag y Lumsden. Dos rompimientos más les dieron el triunfo a la española y la china, que se llevaron 500 puntos para el ranking y un premio de 61,540 dólares, mientras que las finalistas sumaron 325 puntos y 37,400 dólares.