La otra goleada de Alcaraz a Sinner

El triunfo de Carlos Alcaraz en el Open de Australia sirvió para distanciar al tenista español de su gran rival generacional, el italiano Jannik Sinner. A nivel de títulos de Grand Slam y también en la clasificación ATP, donde el murciano es el gran dominador.

La victoria del pasado domingo ante Novak Djokovic hizo que Alcaraz alzara su séptimo título de Grand Slam, aumentando a tres su distancia con Sinner, que sigue con cuatro. Distancia notable ya en la carrera real por ser el mejor de los dos al final de sus trayectorias.

Además, los 2000 puntos de campeón hicieron que el murciano diera un golpe sobre la mesa en la lucha por el número uno, tomando una distancia de más de 3000 puntos con el propio Sinner, que perdió muchos puntos al caer en 'semis'.

Campeón los dos últimos años, la derrota de Sinner ante Djokovic fue un golpe moral en lo deportivo y en su cara a cara con Alcaraz, que dejó otro dato sorprendente y muy favorable a su figura respecto a la de Sinner.

La final de la presente edición tuvo 730.000 espectadores en ESPN, un 57% más de la del 2025, que jugó Sinner con Zverev.

Sin duda, datos que reflejan que Alcaraz es el tenista más seguido del momento y que junto a Djokovic, hicieron la final soñada por muchos. Tanto es así que la de 2026 es la final más vista en el Open de Australia desde 2017, cuando Roger Federer venció a Rafa Nadal en cinco sets.

Queda claro que el Open de Australia ha marcado una distancia deportiva entre Alcaraz y Sinner, además de volver a evidenciar lo que se podría decir una distancia de interés entre las dos figuras dominadoras del tenis actual.

Noticias relacionadas

Doble golpe para un Sinner que deberá reaccionar y mirar ya a Roland Garros con el único objetivo de sumar su quinto título y frenar así a un Alcaraz que sigue imparable a por los grandes nombres de la historia del tenis.