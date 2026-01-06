Giro inesperado de Djokovic antes del Open de Australia

Novak Djokovic sorprendió con un mensaje en redes sociales en el que confirmó su baja para el torneo de Adelaida. El tenista serbio tenía previsto jugar un torneo antes del Open de Australia para llegar en las mejores condiciones, pero todavía no se ha visto listo para la acción. Por tanto, Nole saltará por primera vez a pista en 2026 para su cita más importante del año a nivel individual.

"Para todos mis fans de Adelaida, desgraciadamente no me veo físicamente preparado para competir en el Adelaide International la próxima semana. Personalmente, es muy decepcionante para mí, porque tengo muy buenos recuerdos de ganar allí el título hace tres años", escribió Djokovic en sus redes sociales. El serbio afronta una de las últimas temporadas de su carrera con el sueño del Grand Slam número 25.

"Tenía muchas ganas de volver, ya que de verdad siento como si jugase en casa. Mi foco ahora está en mi preparación para el Open de Australia, y espero llegar pronto a Melbourne para ver a todos los fans del tenis en Australia", finalizó. En su última participación en Melbourne, el serbio alcanzó las semifinales tras eliminar a Carlos Alcaraz en la anterior ronda. Una lesión le obligó a abandonar la pista en 'semis'.

Nole llevará más de dos meses sin ritmo de competición cuando juegue la primera ronda en Australia. El último partido que disputó en 2025 fue en Atenas, su nueva casa, donde ganó el torneo tras derrotar en la final a Lorenzo Musetti. Un partido competido hasta el final. Tras el increíble esfuerzo físico, optó por borrarse de las ATP Finals y cederle el puesto precisamente al italiano.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el último Open de Australia / X

Actualmente, el serbio ocupa la cuarta posición en el ranking ATP, por lo que este año no se vería las caras con Jannik Sinner o Carlos Alcaraz hasta las semifinales. Una gran noticia para el de Belgrado, que tendrá un obstáculo más asequible en caso de llegar a cuartos de final. Todo dependerá del nivel físico que ofrezca durante las dos semanas, pues ha sido su mayor lastre en los últimos tiempos.

Problemas con la PTPA

Djokovic ha empezado 2026 con doble renuncia: Adelaida y la PTPA. El serbio hizo oficial este domingo que ya no formará parte de la asociación sindical de los tenistas. "He decidido retirarme por completo de la PTPA. Esta decisión surge tras las preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en que mi voz e imagen se han visto representadas. Estoy orgulloso de la visión que teníamos Vasek Pospisil y yo al crearla, dando a los tenistas más fuerza e independencia, pero ha quedado claro que mis valores no están alineados ya con la dirección actual", confirmaba.

"Hemos sido objetivo de campañas de difamación e intimidación por medio de narrativas que buscaban desacreditarnos y un tribunal federal ha ordenado que cesen estas injurias. Trabajamos con jugadores y equipo legal para evaluar las opciones de luchar contra esta desinformación. Los ataques de cualquier jugador no nos distraerán de nuestra misión", respondió Ahmad Nassar, director de la PTPA.