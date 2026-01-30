El gesto de Djokovic con Alcaraz que lo dice todo

La victoria de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia dejaron maravillado al mundo. Incluso aquellos que han brindado las mayores de las batallas de la historia del tenis mostraron su asombro ante la épica vivida en la Rod Laver Arena.

Entre ellos, Novak Djokovic, que esperando su turno para jugar ante Jannik Sinner vio en las pantallas de la sala de espera el triunfo del español.

Una vicoria que el serbio quiso felicitar a Alcaraz y todo su equipo con un esto que dice mucho de su figura. 'Nole' se acercó a la zona de gimnasio donde Carlitos hacía bicicleta para recuperar y charlaba con su equipo para darle la enhorabuena.

Saludó uno a uno a todos los miembros y dijo algo que sacó una sonrisa a Alcaraz, que recibió la felicitación con un gesto de agradecimiento.

UN GLADIADOR MARAVILLADO

Evidentemente, Djokovic no fue el único que dio su muestra de admiración al murciano. Hasta el actor Russell Crowe, protagonista de la película 'Gladiator' por la que ganó un Oscar en el año 2000, escribió sobre la impresionante victoria del número 1 mundial en la Rod Laver Arena.

"Carlos... impresionante", escribió en 'X' donde muchos dejaron sus comentarios asombrados por la nueva gesta del murciano.