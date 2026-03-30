El gesto de Alcaraz con Sinner tras el histórico triunfo del italiano

Jannik Sinner volvió a hacer historia después de conquistar el Masters 1000 de Miami con una nueva exhibición de poderío y solvencia. Con el ‘Sunshine Double’ en el bolsillo, sin dejar escapar ni un solo set, el italiano mira ya a la tierra batida.

Sobre arcilla tiene su gran cuenta pendiente el tenista de San Cándido, donde nunca ha sido capaz de levantar ningún gran trofeo. Roland Garros es su gran objetivo y, para ello, no tiene intención de descansar lo más mínimo.

Sinner apuesta por estar en todos los grandes torneos de la gira, empezando por Montecarlo, donde tiene previsto empezar a entrenar este mismo jueves.

Allí volverá a coincidir con Carlos Alcaraz, que tuvo un bonito gesto tras la final en Miami. “Felicidades Jannik Sinner y equipo por ganar el Sunshine Double”, escribió el murciano en su Instagram, junto a una foto del italiano y su equipo con el nuevo título conseguido.

Los dos grandes nombres del tenis mundial no han tenido todavía la oportunidad de medirse en este 2026 tras un año pasado lleno de finales y de duelos para la eternidad.

En Montecarlo, ambos buscarán coger sensaciones sobre tierra batida con París como meta final.