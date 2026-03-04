Así es Georgios Frangulis, prometido de Sabalenka: el empresario brasileño detrás del imperio Oakberry

El nombre de Aryna Sabalenka ha vuelto a acaparar titulares en las últimas horas, esta vez fuera de las pistas. La número uno del ranking WTA anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis tras una romántica pedida de matrimonio que la propia tenista compartió en Instagram con el mensaje “Tú y yo para siempre. 3.3.2026”. En el vídeo publicado por la bielorrusa se puede ver a Frangulis arrodillándose para pedirle matrimonio en un escenario íntimo, decorado con luces suaves y flores, y con un anillo de compromiso de oro y diamantes como protagonista.

La noticia, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, provocó además numerosas reacciones dentro del circuito. Jugadores y jugadoras como Paula Badosa, Carlos Alcaraz o Novak Djokovic felicitaron públicamente a la campeona bielorrusa, una de las grandes dominadoras del tenis femenino actual.

Pero más allá del momento romántico, muchos aficionados se preguntan quién es el hombre que aparece con frecuencia junto a Sabalenka en torneos y celebraciones. Georgios Frangulis es un empresario brasileño que en los últimos años se ha convertido en una figura habitual en el entorno de la tenista.

EL EMPRESARIO DETRÁS DE OAKBERRY

Originario de São Paulo, Frangulis es conocido en el mundo empresarial por ser el fundador de Oakberry, una compañía especializada en bowls y smoothies de açai que ha experimentado una rápida expansión internacional.

Aunque inicialmente cursó estudios de Derecho, el propio empresario ha reconocido en varias ocasiones que su verdadera vocación siempre fue el emprendimiento. En una entrevista concedida a Forbes Brasil, explicó que nunca llegó a presentarse al examen del Colegio de Abogados de Brasil (OAB) porque tenía claro que su futuro estaba en los negocios.

“Siempre supe que no sería abogado. Pensaba que el derecho me ayudaría en cualquier campo. Lo que realmente quería era ser emprendedor”

La empresa Oakberry se ha convertido además en uno de los patrocinadores de Sabalenka desde 2024, un vínculo que muchos sitúan como el punto de partida de la relación entre ambos.

UNA RELACIÓN CERCANA AL CIRCUITO

El romance entre Sabalenka, de 27 años, y Frangulis comenzó a hacerse público durante 2024, cuando empezaron a compartir fotografías juntos en redes sociales y a aparecer en distintos torneos del circuito. Desde entonces, el empresario brasileño ha acompañado con frecuencia a la tenista en viajes y competiciones alrededor del mundo.

Sabalenka y su pareja / Instagram

Antes de esta relación, Sabalenka mantuvo un vínculo sentimental con el exjugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, quien falleció en marzo de 2024, un episodio que marcó profundamente a la bielorrusa.

Ahora, con su carrera en pleno auge y consolidada como una de las grandes figuras del tenis femenino, Aryna Sabalenka inicia también una nueva etapa en su vida personal tras anunciar su compromiso con Georgios Frangulis, el empresario que se ha convertido en su compañero inseparable dentro y fuera del circuito.