Generali se une a la RFET para impulsar a las futuras estrellas del tenis español

La Real Federación Española de Tenis ha iniciado una nueva etapa tras anunciar un acuerdo estratégico con Generali destinado a fortalecer el desarrollo del tenis nacional y, especialmente, a apoyar a las jóvenes promesas del país. La alianza busca reforzar la base del tenis español y facilitar que los talentos emergentes puedan competir en los principales torneos mediante programas de apoyo y becas.

El acuerdo, presentado en el Club Internacional de Tenis de Madrid, supone un impulso importante para la estructura competitiva del tenis español. Gracias a esta colaboración, la federación podrá seguir ampliando su red de torneos y programas formativos, claves para que los jóvenes jugadores tengan oportunidades de crecer y competir al máximo nivel.

Los trofeos ofrecidos en la nueva era de la RFET y Generali / Sport

La RFET ya destinó cerca de tres millones de euros en 2025 a becas, torneos y ayudas para jugadores en desarrollo, una inversión que ahora se verá reforzada con el apoyo de Generali y que pretende garantizar que los tenistas españoles dispongan de las mejores condiciones para progresar en el circuito internacional.

Ferrer: apoyo clave para el crecimiento del tenis

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, subrayó la importancia de que empresas como Generali se impliquen en el deporte base.

“El apoyo de empresas que apuestan por el tenis es fundamental para que los jóvenes puedan competir y seguir creciendo”, explicó el seleccionador, destacando que el objetivo es que las nuevas generaciones dispongan de más oportunidades para dar el salto al circuito profesional.

Ferrer también recordó que España continúa produciendo talento en el circuito masculino y que la base sigue siendo uno de los grandes puntos fuertes del tenis nacional.

Carla Suárez mira al futuro del tenis femenino

Por su parte, la capitana del equipo español de Billie Jean King Cup, Carla Suárez, destacó el valor de este tipo de acuerdos para impulsar el desarrollo del tenis femenino.

“Se agradece que haya empresas detrás queriendo ayudarnos, porque es muy importante para la base y para que sigan saliendo nuevos proyectos y jugadoras”, señaló la extenista española, que confía en que el trabajo en categorías formativas se traduzca en éxitos en los próximos años.

El objetivo de esta nueva colaboración es claro: consolidar el crecimiento del tenis español y garantizar que los jóvenes talentos puedan acceder a torneos y experiencias internacionales que aceleren su desarrollo. Con el respaldo de Generali, la federación pretende seguir construyendo una estructura sólida que permita a España continuar siendo una referencia mundial en este deporte.