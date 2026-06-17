La generación que sueña con seguir los pasos de Alcaraz

Carlos Alcaraz irrumpió tan pronto y con tanta fuerza en el circuito que alteró el orden establecido en el tenis español y mundial. Mientras otros jugadores llamados a liderar el relevo de Rafael Nadal seguían dando pasos en el circuito ATP, el murciano se convirtió en número uno del mundo y ganador de Grand Slam a los 19 años, siendo el jugador más joven en hacerlo.

Nombres como Alejandro Davidovich, Jaume Munar, Pedro Martínez o Roberto Carballés parecían destinados a encabezar la nueva generación española. Sin embargo, la irrupción del tenista de El Palmar cambió por completo la hisoria.

Ya no se trata de quién sucederá a Nadal, sino de quién acompañará a Alcaraz en la próxima década. Detrás del murciano aparece un nuevo grupo de jugadores que busca abrirse camino. Martín Landaluce, Rafael Jódar o Daniel Mérida representan una generación que ha visto los inicios y la consolidación de Alcaraz y ahora sueñan con seguir sus pasos.

Martín Landaluce

Uno de los nombres que más expectación genera es el de Martín Landaluce. El madrileño, campeón del US Open júnior en 2022, está considerado como una de las mayores promesas del tenis español. Su progresión en el circuito Challenger y ATP está siendo muy positiva y actualmente ocupa la posición 55 en el ránking mundial tras sus recientes participaciones en Halle o Stuttgart.

Martín Landaluce, durante el torneo de Roland Garros / YOAN VALAT

Sus últimos logros han ratificado el potencial que tiene el joven: alcanzó los cuartos de final en escenarios importantes como los ATP Másters 1000 en Miami y Roma, así como una merecida tercera ronda sobre la arcilla de Roland Garros.

Rafa Jódar

Otra de las grandes esperanzas sin duda es el joven Rafael Jódar. El madrileño de tan solo 19 años, que ya apuntaba maneras en categorías júniores cuando ganó el US Open en 2024. Solo ha estado cinco meses en el circuito como profesional y su proyección ha sido astronómica.

Jódar ante Zverev / EFE

Ha ganado el ATP de Marrakech, ha llegado a la final del Conde Godó y, por si fuera poco, dejó huella en Roland Garros habiendo llegado a cuartos de final, cayendo ante el vigente campeón Sascha Zverev. Gracias a su potencia física y su capacidad competitiva, Jódar tiene todos los requisitos necesarios para conquistar grandes títulos y convertirse en un 'problema' para los jugadores que dominan el circuito.

Daniel Mérida

Entre los jóvenes que también buscan consolidarse, también destaca Daniel Mérida. Con un tenis agresivo y una gran capacidad para generar ritmo desde el fondo de pista, ocupa el séptimo lugar entre los españoles que están dentro del top 100.

Mérida ha tenido encuentros con grandes tenistas con mayor ránking que él en citas destacadas. Llegó al Abierto de París y jugó contra Ben Shelton, en el Masters 1000 de Madrid contra Tsitsipas o también en el Mutua Open de Madrid y en Bucarest, donde acabó llegando a la final.

Con Alcaraz de baja por su lesión en la muñeca, la realidad es que el tenis español no necesita encontrar un nuevo 'Carlitos'. Sino que necesita construir una generación capaz de acompañarlo; de hecho, su ausencia ha permitido que otros protagonistas que están llamando a la puerta tengan su momento de brillar.