Gauff vomita en pleno partido y se suma a la lista de afectados por el virus del Mutua Madrid Open

La edición 2026 del Mutua Madrid Open apenas ha arrancado y ya vive una situación inesperada. Un virus, o posible brote alimentario, está causando estragos entre varios jugadores y amenaza con condicionar seriamente el desarrollo del torneo.

En los últimos días ya se han producido varias bajas llamativas. Iga Swiatek tuvo que retirarse el sábado durante su partido de tercera ronda por indisposición física.

También Liudmila Samsonova se vio obligada este domingo a renunciar a su encuentro ante Linda Noskova, mientras que Marin Cilic ya había abandonado el torneo dos días antes.

El último gran susto lo protagonizó Coco Gauff. La estadounidense necesitó asistencia médica durante su duelo ante Sorana Cirstea y fue vista vomitando en pista durante los descansos.

Aun así, logró remontar y llevarse el partido por 4-6, 7-5 y 6-1.

Según explicó Jim Courier en Tennis Channel, una posible intoxicación alimentaria podría estar detrás de varios de estos casos.

La teoría apunta a que algunos jugadores afectados consumieron tacos de camarones en mal estado, aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte de la organización.

Mientras tanto, el ambiente en la Caja Mágica es de máxima vigilancia. Equipos y jugadores siguen atentos ante la posibilidad de nuevos casos en plena primera semana de competición.

Lo que parecía un torneo normal se ha convertido en una carrera contrarreloj contra un enemigo inesperado.

MOUTET, TAMBIÉN AFECTADO

Otro de los que explicó que tampoco pudo competir al 100% fue el francés Corentin Moutet, que cayó ante el español Dani Mérida.

"Lamento mi actuación de hoy. He estado luchando contra un virus estos últimos días. Amo Madrid, por eso quería pelear incluso en estas condiciones. Lo di todo pero no fue suficiente. Ahora, es hora de recuperarme y darle un poco de tiempo a mi cuerpo. Los quiero a todos, hasta pronto", escribió Moutet en una historia de Instagram tras su derrota en las últimas horas.

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Habrá que ver como evoluciona el asunto, pero sin duda es para tenerlo en cuenta.