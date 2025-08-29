Gauff se rompe: "La gente se olvida de que los deportistas somos humanos"

Coco Gauff, la ganadora del US Open en 2023, y actual número tres del mundo, ha estallado en lágrimas delante de todo el estadio del último Grand Slam del año. La estadounidense se mostró muy vulnerable tras ganar un partido muy sufrido contra la tenista croata Donna Vekic por 7-6 (5) 6-2 en segunda ronda, un encuentro que lo calificó de 'batalla mental'.

Gauff necesitó de 1 hora y 39 para eliminar a la croata Donna Vekic, en una noche en la que la exampeona tuvo que esforzarse al máximo después de estar a punto de perder el primer set, algo que la dejó muy afligida. Fueron algunos errores y problemas constantes con la eficacia de sus servicios lo que cacsi le hicieron perder en la primera manga.

GAUFF EXPLOTÓ

Una serie de equivocaciones que dejaron a la tercera cabeza de serie, al borde del colapso mientras lloraba sobre su toalla después de perder su servicio en el noveno juego. "Solo intentaba decirme que debía respirar", explicó Gauff después del partido. "Para ser honesta, no recuerdo mucho del final del primer set, pero es increíble haber podido salir de ahí. Pero una vez que pude reponerme, fui al baño y me eché un poco de agua en la cara. Después de eso, me sentí mucho mejor aquí", comentó la joven de 21 años.

La vigente campeona de Roland Garros se abrió en canal ante todos los asisentes y se sinceró sobre todo aquello que le rondaba en la cabeza. "Honestamente, eran solo nervios y presión, y soy de esas personas que normalmente prosperan con eso. He tenido mucho en este torneo, más de lo habitual, algo que ya esperaba. Básicamente, lo que vieron fue lo que fue, y pude recuperarme. Pero sí, fue un momento difícil para mí en la pista. Han sido un par de semanas difíciles dentro y fuera de la cancha, pero estoy feliz de haberlo superado hoy", confesaba la tenista.

CAMBIO INESPERADO

Un cambio repentino sucedió en el equipo técnico de la joven justo antes de que diera comienzo el US Open. Coco se separó de forma inminente del que era su entrenador, Matt Daly, para que en su lugar contratar al experto en biomecánica Gavin MacMillan, para corregir sus errores con el saque. "El mayor reto es, de nuevo, cambiar el movimiento y todo antes de un torneo tan importante para mí. Este es uno de los torneos que me pone más nerviosa, y además, es mucho. Hoy me sentía mucho mejor al comenzar el partido que en la primera ronda. Eso ya es una mejora", explicó Gauff.

No siempre es fácil expresar lo que uno siente sin filtro, y Coco, lo consiguió hacer delante de 24.000 personas, con el objetivo de demostrar y dejar ver a la gente, que los deportistas también son humanos. "Se siente humano. Siendo deportista, la gente ignora ese lado nuestro, el lado humano de las cosas. Si me retiro y no cojo una raqueta mañana, sería una carrera con la que muchos soñarían. Cuando estoy ahí fuera en ese momento, cedo un poco a la presión, pero es normal. Todos los deportistas profesionales que han estado en el pedestal en el que yo he estado han sentido esa presión en algún momento de su carrera, mostrándola públicamente como yo, o en privado, concluía la estadounidense.