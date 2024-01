Muguruza sale del ranking WTA por primera vez desde 2008

Este martes 30 de enero se cumplió un año del último partido de Garbiñe Muguruza, un período de inactividad dilatado que ha provocado la salida del ranking WTA de la tenista hispanovenezolana, por primera vez desde 2008.

Garbiñe jugó por última vez en el WTA 250 de Lyon, torneo en el que cayó en primera ronda, eliminada por la checa Linda Noskova (6-1, 6-4). La tenista había sumado tres derrotas en el inicio de temporada (contra Bianca Andreescu, Belinda Bencic y Elise Mertens). En abril decidió hacer una pausa en su carrera para disfrutar de su familia y de su tiempo. Se ponía así punto y a parte a una carrera irregular, con luces y sombras que dura ya un año y la ha dejado sin los puntos que conservaba de 2023.

Garbiñe aparece en la página de la WTA sin posición en el ranking:

Garbiñe sale del ranking / Sport

Y es que apenas un para de temporadas, Garbiñe había conquistado el título de Maestras, imponiéndose en la final de 2021 a Annet Kontaveit. un éxito que daba pasao al que probablemente sea el peor año de su trayectoria, un 2022 para olvidar en el que no encontró su juego y acabó cosechando solo 12 victorias por 17 derrotas. Un pobre balance, teniendo en cuenta que en 2021 había conquistado hasta 42 triunfos.

La campeona de dos Grand Slams y ex número uno del mundo disfruta desde entonces de su retiro y se desconocen sus planes de cara al futuro. No parece probable una vuelta a los circuitos próximamente. "Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido… No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", dijo recientemente en una de sus apariciones públicas.