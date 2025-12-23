Garbiñe Muguruza, sobre la separación de Alcaraz y Ferrero: "Es muy raro"

La separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue dejando secuelas en el mundo del tenis. Son muchas las voces que se han pronunciado en los últimos días para valorar el adiós del entrenador del murciano en pleno esplendor de su pupilo y son menos las que terminan de comprender los verdaderos motivos detrás de la decisión del número uno.

La última en sumarse a esta larga lista de opinadores ha sido Garbiñe Muguruza, que una vez fue número uno del mundo y ahora ve el mundo del tenis alejada de las pistas. La hispanovenezolana ha tenido una interesante entrevista en 'El Larguero' donde ha repasado algunos temas de actualidad, entre ellos la ruptura profesional de Carlos Alcaraz con su entrenador Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / EFE

A pesar de haber puesto final a su carrera profesional, Garbiñe es alguien que sigue con especial atención la actualidad del mundo del tenis. Entre sus funciones actuales compagina la de ser codirectora del Mutua Madrid Open, así que la que fuese una vez número uno no tiene problema en valorar las últimas noticias del circuito. Y, como no podía ser de otra forma, no ha podido evitar ser preguntada por el tema más relevante del momento.

"Me sorprendió muchísimo, como a todo el mundo", confiesa Garbiñe. "Carlos es el número 1 del mundo y no se puede mejorar mucho más su temporada, así que es raro hacer un cambio así cuando algo funciona. Así que muy sorprendida y con ganas de saber más", explica la extenista, que se suma a una larga lista de opinadores sorprendidos por la decisión de Alcaraz.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero / Alejandro Garcia

"Yo tuve tres entrenadores, pero uno normalmente valora el cambio cuando siente que necesita una nueva voz, o que las cosas no marchan bien", comenta. "Eso siempre suele venir de un momento no tan bueno, no de cuado ganas o eres el número 1 del mundo. Por eso es muy raro". La tenista terminó su discurso valorando la rivalidad entre Alcaraz y Sinner, afirmando que son "muy superiores" y que "hay una gran diferencia de ritmo, de bola y de velocidad". La hispaonvenezolana, a pesar de eso, espera que pueda existir más competencia para los dos ases de la actualidad: "Hay momentos en los que pienso que Shelton puede meterse ahí, pero estos fuera de serie son tan constantes y tienen tan pocos días malos que es muy difícil saber quién puede ser el tercero. Pero sí, estaría bien que hubiera un tercero en discordia", termina.