Garbiñe Muguruza, nueva embajadora de Tennis Channel, la nueva casa del tenis de la WTA en España

A penas un año después de anunciar su retirada, la tenista española Garbiñe Muguruza, campeona de dos títulos de Grand Slam y ex número uno del tenis mundial, ha sido presentada hoy como embajadora de Tennis Channel, la multiplataforma global de televisión dedicada al tenis que será la nueva casa para ver los torneos de tenis femenino del WTA Tour en España en 2025.

Muguruza, de 31 años, será la imagen del canal de televisión con el que colabora desde hace unos meses como comentarista. La laureada tenista española, que también ganó el título de Maestra en 2021, ya ejerció de comentarista el año pasado, y esta temporada ampliará su role a embajadora, para ayudar a ampliar reconocimiento de la marca Tennis Channel en España. Además, actuará como presentadora de contenidos exclusivos.

Este año Tennis Channel (www.tennischannel.com) se convierte en la casa oficial del WTA Tour en exclusiva en España, lo que significa que en su plataforma se podrá seguir en vivo toda la cobertura de los torneos de la WTA, excluyendo el Madrid Open, e incluyendo las WTA Finals de Riad. Este año Garbiñe debutará como comentarista en el WTA 1000 de Doha que se disputa esta semana. Tennis Channel España también ofrecerá en vivo todos los torneos del ATP Tour Challenger, así como eventos especiales como los Six Kings, Battle of Legends, entre otros. Además de tener disponible para sus abonados de todos los contenidos exclusivos que produzca el canal como documentales, entrevistas en exclusiva y series originales, como Iceland, protagonizada por Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas.

“A lo largo de mi carrera como jugadora he podido ver el nacimiento y crecimiento de Tennis Channel en Estados Unidos. Me acompañaron en momentos muy especiales. Estaban cuando gané Roland Garros, Wimbledon o las WTA Finals en México. Son parte del circuito de tenis mundial y ahora me hace especial ilusión que hayan pensado en mi para su llegada a España. Somos un país de grandes campeones, y de grandes aficionados al tenis, por lo que espero que con la llegada de Tennis Channel podamos presentar el deporte que tanto me ha dado de una forma más actual, más cercana. Estoy segura de que, con nuestros contenidos exclusivos, los aficionados podrán conocer más de cerca las tripas del tenis profesional”, comentó Garbiñe. “Es una oportunidad espectacular y tengo muchas ganas de ponerme a ello”.

Muguruza comentarán los partidos decisivos de más de 10 torneos y le veremos entrevistar en exclusiva a las grandes estrellas del deporte. De hecho, viajará a Miami para realizar las primeras entrevistas. Además, participará como co-presentadoras de un podcast que se presentará en breve.

“Tras trabajar con Garbiñe el año pasado, no podríamos sentirnos más honrados de ampliar nuestra colaboración con ella y presentarla como embajadora de Tennis Channel”, afirmó Andy Reif, vicepresidente sénior de Tennis Channel International. “Es una gran campeona que sabe cómo ganar en los escenarios más importantes del tenis y es generosa compartiendo esa visión en sus comentarios durante los partidos. Pero, más que eso, su curiosidad, su perspectiva y su pasión por el deporte son muy atractivas para los aficionados de todo el mundo y estamos encantados de ver que hará entrevistas y otras actividades dentro de su rol en el canal”.

Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.