Garbiñe Muguruza: "Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en el tenis y es importante decirlo"

Garbiñe Muguruza (Caracas, 1993) es uno de los mayores regalos que nos ha dado el tenis femenino español en lo que llevamos de siglo. Nacida en Venezuela, aunque criada en Catalunya, llevó la bandera de España a lo más alto con los dos Grand Slams que conquistó ante las hermanas Williams. Tras retirarse muy joven del tenis profesional, sigue muy vinculada a este deporte e inicia un nuevo camino como codirectora del Mutua Madrid Open. Muy feliz, luciendo la sonrisa que tanto le caracteriza, atiende a SPORT antes de empezar un 2026 muy movido. Incluso con un embarazo de por medio.

Menudo regalo de Navidad ser nombrada codirectora del Mutua Madrid Open.

Sí, la verdad que es algo que siempre pensé que sería estupendo. Tantas veces que he jugado el torneo, he formado parte del evento como jugadora y, claro, ahora en modo ejecutivo, oficina. Seguir involucrada en este torneo, que es el único que tenemos femenino en España, es genial. Y, bueno, quizá ha llegado la oportunidad más rápido de lo que pensaba, ¿no?

Ya te puede caer bien Feliciano...

Nos conocemos hace muchos años y es una persona súper relajada, agradable. Entonces, al revés, quiero que me explique también un poco y me dé consejos de cómo gestionar un torneo tan grande. Yo al ser directora del torneo de las Finales, que es un torneo de más pequeñito, ahora veo al Mutua como un gigante. Seguro que le voy a pedir muchos consejos y a preguntar cómo le fue al principio también.

¿Puede ser el Mutua Madrid Open el primer Masters 1000 con este formato de codirección?

Sí, la verdad que nunca había pasado, ¿no? Tener dos directores, uno encaminado más hacia los hombres y el otro hacia las mujeres, aunque los dos haremos un poco de todo. Yo creo que va a ser bastante fluido al mismo tiempo, ¿no? Los dos somos exjugadores, tenemos experiencia lidiando con un cargo de dirección... creo que va a ser bastante natural, pero bueno, hay que ver (risas).

¿Tienes en mente aportar principalmente en un área concreta?

Yo creo que la misión principal de tener dos codirectores es tener a uno más centrado en la ATP y al otro en la WTA, aunque seguro que los dos haremos trabajos tanto para la ATP como la WTA y ayudaremos en todo. Pero creo que la misión del torneo es darle importancia y espacio a cada modalidad. Que cada género tenga un responsable y no todo el trabajo lo tenga que hacer una sola persona que va de aquí para allá. Entonces es un alivio y un complemento que estemos los dos para sobrellevar eso.

Garbiñe Muguruza, tras ganar Roland Garros ante Serena Williams / EFE

Entiendo que uno de los objetivos del año que viene, sin poder controlar las lesiones evidentemente, es tener a Alcaraz.

Claro, porque el año pasado no estuvo, eso fue un bajón muy grande. Obviamente este año queremos que esté, que no se lesione justo esa semana. Pero bueno, queremos que estén todos los jugadores, los españoles seguro, y todos los 'top', porque eso es lo que hace que los fans se animen a ver tenis, ¿no? Los jugadores más vistosos, los que más conocen. Ojalá todo el mundo venga y no se lesione nadie a última hora.

El Mutua, como prácticamente todos los torneos, se juega en dos semanas. ¿Qué opinas sobre este tema? Muchos jugadores no suelen estar de acuerdo con la duración.

Fíjate que a mí los torneos de dos semanas, los Grand Slam, se me han dado bien. Es verdad que se puede hacer un poco largo, sobre todo si te va bien, porque dices "¡Este torneo no se acaba nunca!", pero al mismo tiempo también los jugadores se benefician mucho de tener un evento de dos semanas. Atrae más entradas, más ingresos, más prize money, entonces entiendo las dos partes. Soy partidaria de que haya torneos de dos semanas, aunque quizás no todos los Masters 1000 deberían serlo. Tiene que haber algo especial en cada torneo.

A mí, por ejemplo, me gusta que Madrid dure dos semanas, ¿no? Es una ciudad donde el público se vuelca, está lleno, hay fans... se disfruta mucho. A los tenistas les gusta mucho, se sienten muy bien tratados. España es un país que los cuida, la gente es muy agradable. Lo único es que se cena muy tarde (risas). Hay algunos que nos dicen que no encuentran un restaurante abierto a las siete de la tarde y yo les digo: "Te entiendo, te entiendo".

Comentabas en otra entrevista que se te había quedado la espinita de no llegar a una final de este torneo. ¿Cuál es tu caballo ganador español para llegar a esa final femenina?

Como jugadora yo siempre me tomé este torneo muy en serio, pero tan, tan, tan en serio que me jugó una mala pasada. Esa arma de doble filo, de tanta presión, de querer hacerlo bien. Te pones muy nerviosa. De chicas, a ver, ahora mismo hay tres jugadoras ¿no? Está Paula (Badosa), Jéssica (Bouzas) y Sara (Sorribes). Obviamente la que más experiencia tiene jugando partidos importantes es Paula, entonces yo creo que ella si está bien físicamente, que es su punto más débil, puede conseguir grandes cosas. Sé que se pone muy nerviosa también, porque se lo toma como yo, como la única oportunidad de demostrar lo que hay en España, ¿sabes?

También he de decir que Jéssica Bouzas, la he estado siguiendo muchísimo este año, creo que ha dado un cambio muy bueno. Ha roto esa barrera de decir "ya estoy aquí, tengo el nivel". Tengo fe de que este año pueda ganar un WTA, no sé qué nivel de WTA, pero creo que ya está ahí para poder colarse. ¿Por qué no en el torneo, no? O sea, cuartos o semis. Ganar es complicado, porque hay jugadoras que tienen mucha experiencia como Iga, Coco..., pero ¿por qué no?

Garbiñe Muguruza en la rueda de prensa en la que anunció su retirada del tenis / LAUREUS

¿Ves mucho tenis en tu día a día?

Sí, veo mucho tenis. Cuando jugaba veía un poco menos, porque estaba todo el día con tenis, tenis, tenis. Cuando llegaba a casa o al hotel, no quería ver más. Pero ahora estoy viendo muchísimo y lo disfruto además como fan desde la distancia.

Cuando se proponen diferentes cambios en el tenis para hacerlo más entretenido, como las raquetas más pequeñas de Toni Nadal o el punto decisivo en el deuce de Gerard Piqué, ¿qué sueles opinar?

Bueno, siempre hay ideas, ¿no? Siempre hay alguien que sale con una idea. Yo es que soy muy tradicional en ese sentido, incluso con la tecnología. A mí me gusta mantener la tradición dentro de la evolución que hay que tener, pero no me planteo cambios así. La verdad es que no me he planteado qué se puede hacer en el tenis para reinventar el tenis. Me gusta como es. De hecho, en el ranking de deportistas mejores pagadas muchas de ellas son tenistas. Yo creo que el tenis está ahora en un momento muy bueno en ambas modalidades. ¡No nos pongamos a cambiar cosas (risas)!

¿Cómo de permisiva debe de ser una directora si un tenista español le pide de jugar de día o de noche?

A ver, tú lo puedes entender y puedes intentar siempre ver qué opciones hay. Son tantos partidos, hay derechos de televisión, de prioridad... también debe tenerse en cuenta quién juega al día siguiente, si juegas individual o dobles... hay muchos factores que hay que pasar por diferentes filtros. Para poder complacerte, tengo que hacer un estudio y a ver si es posible. Pero claro, yo quiero cuidar a mis chicas y a todos los jugadores en general. Sobre todo si tienen algo, algún dolor, claro que yo como tenista quiero ayudar. Vamos a ver cómo lo puedo gestionar todo.

¿Alguna vez realizaste una petición como jugadora?

Sí, es normal. Imagínate que juegas el torneo anterior en Stuttgart y te va bien. Te plantas en un viernes y sabes que tienes que jugar el lunes en Madrid. Es entonces cuando pides que te pongan el martes si puede ser. Que te den un día más para poder viajar y llegar al sitio. Eso suele pasar mucho: jugadoras que van jugando muy bien y te piden que las pongas un día más tarde para poder llegar y asentarse. También hay gente que está medio lesionada y ahí tienes que ir con más cuidado, porque el otro puede estar preparado y no quieres favorecer a nadie. Cuando eres jugador, lo pides y a ver qué pasa.

Yo como jugadora, por ejemplo, a las ocho de la noche se me hacía muy difícil estar todo el día esperando a jugar. Se me hacía el día eterno, me ponía nerviosa y a las ocho de la noche ya estaba muerta. Ya había jugado el partido como 50 veces en mi cabeza. Entonces yo decía que, a poder ser, me pusieran por la mañana o el mediodía. Luego es viable o no, porque muchas veces el mejor partido es de noche.

Se llegó a hablar de que un Masters 1000 de Arabia podía sustituir al de Madrid. ¿Llegaste a temer por ello?

La verdad es que nunca vi a Madrid peligrando. De hecho, lo vi súper establecido. Un torneo que lleva 24 años. Jamás pensé que Madrid podría desaparecer. Es un torneo que está ahí. España e Italia son paradas obligatorias en la temporada de tierra. ¡Eso no se puede cambiar!

Uno de los temas del momento es la 'Batalla de los Sexos' entre Sabalenka y Kyrgios. Cuando comentaste que un junior te ganaría siendo número uno, ¿pensaste en las reglas concretas que hay en ese partido?

No, no. No sé si estábamos hablando de ese partido. Simplemente me preguntaron sobre jugar contra un hombre. He entrenado toda la vida con sparrings, que son chicos jóvenes con los que juegas cuando no quieres competir contra un contrincante y quieres entrenar algo secreto, y toda la vida siempre perdía con ellos. Me decía a mí misma cómo era posible. Tarde o temprano, a lo largo del partido, los hombres aguantan más físicamente el agotamiento y tienen más resistencia. Otra cosa es que el partido sea apretado, competido, pero a la larga el chico te va a ganar. Yo creo que sí que hay una gran diferencia, no sé por qué no decirlo. Es importante decirlo y admitirlo. Toda la vida he entrenado con sparrings, con chicos, con mis hermanos... y siempre era como una frustración.

Garbiñe Muguruza, en el Mutua Madrid Open / Kiko Huesca

¿Dirías lo mismo con las condiciones que se han propuesto para el duelo del 28 de diciembre?

Es que esta Batalla de los Sexos es una exhibición. No tiene nada que ver con la que se jugó, con el Billie Jean King contra Bobby Riggs, que fue algo histórico, con las mismas condiciones. Es otro mundo. Esto es más un show en Dubai que va a ser chulo, entre dos jugadores que les gusta mucho el show. Le ponen de nombre 'Batalla de los Sexos' porque es molón y a la gente le gusta el tema, pero yo creo que es más para que los fans conecten y vean tenis en Dubai. Va a haber seguramente mucho público que quiere espectáculo. Entonces yo le daría mucha importancia al sentido de que es un show, una exhibición para pasarlo bien y ya está. Esa es mi opinión.

¿Entonces no te mojarías sobre el ganador del partido?

Hombre, si he de decir a alguien, supongo que ganará Kyrgios, ¿no? Con el saque que tiene y todo. Si voy a elegir a alguien, elijo al que más fuerte está físicamente o más potencia tiene. Y en cuanto al saque, Kyrgios va a hacer muchos 'aces'.

¿Cuánto influye que un lado de la pista sea un 9% más estrecho?

¿Qué es un 9%? Yo creo que ni se notará en la pista y todavía menos en televisión. No sé ni cómo la van a pintar (risas). El porcentaje me parece algo más anecdótico, no creo que sea algo determinante.

¿Crees que una paliza de Kyrgios a Sabalenka podría ser perjudicial para el tenis femenino?

Es que si yo soy la primera en admitir que si juego contra un junior o un sparring me ganarían en mi mejor momento. O sea, para mí no cambia nada lo que sea el resultado. Es una batalla de los sexos más para diversión y show. Realmente no le doy ninguna importancia al resultado de lo que pueda salir. Si gana Sabalenka, pues qué bien, porque era un partido de risa, tenía mas ventaja o lo que sea. Y si gana Kyrgios, pues normal. Será divertido, pero luego ya está. Pasará y ya está.

Por último, ¿qué te gustaría que dijeran de ti dentro de unos años cuando piensen en esa etapa como directora?

Bueno, espero no ser recordada muy pronto (risas). Es un cargo que me gustaría desarrollar y tener tiempo para establecerme en el torneo. Me gustaría que simplemente con mi llegada se notase un cambio femenino, ¿no? Que ayude y aporte para que el torneo sea más exitoso, en términos de cuidado de los jugadores, de prestigio y que la gente diga: ¡Qué bien tener ahora dos directores! También que los jugadores se sientan bien tratados y piensen que Madrid es el mejor Masters 1000. Me gustaría que recuerden que mi llegada supuso una mejora.