Garbiñe Muguruza: “El fuego competitivo se me apagó, pero el tenis sigue en mi ADN”

Tras cumplirse el primer aniversario de su retirada oficial del tenis profesional, la vida de Garbiñe Muguruza (8 de octubre del 1993) sigue muy ligada al deporte que la llevó a ser la número uno mundial y campeona de dos Grand Slam, entre otros muchos logros. Embajadora de Tennis Channel, donde presentará la serie VIP Sala Tenis, entevistando a las grandes figuras del tenis actual, atiende a SPORT.

P: Inicias una nueva faceta ahora como entrevistadora, algo diferente a lo que nos tenías acostumbrados. ¿Qué podemos esperar sobre ello?

R: Bueno, ya sabéis que he estado conviviendo toda mi carrera con los medios de comunicación, con el periodismo, con la tele, todo ese tipo de cosas, y siempre me ha gustado. O sea, nunca he sido tímida a la cámara, ni nada por el estilo. Esta faceta la haré de vez en cuando, no es algo que tenga en mente hacer exclusivamente, pero me gusta. Además, es muy natural porque también entrevisto a tenistas, ¿no? Los conozco, intento hacer siempre preguntas divertidas, que se relajen. No me ven tanto como algo tan corporativo, sino todavía como una jugadora reciente. Me lo paso bien, la verdad.

P: Tennis Channel, estás también ahí. ¿Qué importancia tiene que este canal se abra ahora a España?

R: Es muy importante. En España el tenis es un deporte muy popular y no hay un canal que sea solo de tenis, con contenido exclusivo, torneos, tenis femenino… siempre es en canales multideporte. Está muy guay que venga a España, y muy bien que yo pueda ser embajadora, porque me apetece mucho y creo que puedo contribuir, la verdad.

P: Esta es una de las muchas cosas que has hecho en este primer año desde que decidiste dejar el tenis oficialmente. ¿Cómo ha sido ese primer año para ti?

R: Me ha pasado bastante rápido porque me han llegado un montón de ofertas y cosas. Cuando uno se retira, siente esa incertidumbre: ¿qué va a pasar? Pero ha ido todo muy bien. Me gusta mucho todo lo que ha surgido, sobre todo dirigir el torneo de maestras. Fue una súper oportunidad que me vino antes de lo esperado. También con Tennis Channel y más cosas… estoy muy contenta, siento que puedo seguir aportando.

P: ¿Tenías miedo al tomar esa decisión?

R: No miedo, porque sabía que era el momento adecuado. Sentía que el fuego competitivo se me había apagado un poco. Más que miedo, era la incertidumbre de pensar “¿y ahora qué?”. Pero el tenis está en mi ADN. Es un mundo sano, honesto, agradable. Feliz de continuar desde otra perspectiva.

P: ¿Echas de menos competir?

R: No echo de menos competir. Echo de menos ganar, sí. Esa sensación de ganar un partido duro, hacer un ace… pero no echo de menos el sufrir, el entrenar, el esfuerzo diario. Hay que tener muchas ganas y ambición para estar arriba. Yo fui perdiendo eso poco a poco.

P: Últimamente vuelve a estar muy presente el tema de la presión en el tenis. Sara Sorribes lo expresó en una carta hace unos días. Tú supiste parar a tiempo. ¿Cómo lo ves?

R: Lo de Sara me parece muy inteligente. Me parece algo positivo reconocer que necesitas parar. Yo también lo hice, y me vino muy bien. En cualquier trabajo exigente, es necesario saber cuándo parar, descansar y recargar. El circuito siempre va a estar ahí.

P: ¿Crees que el tenis es más duro que otros deportes en ese sentido?

R: Es durísimo. Viajas cada semana, internacionalmente, desde joven, sin tu familia. Es un deporte individual, con presión constante. Hay muchos factores que lo hacen más exigente. Yo no he hecho otros deportes, pero lo veo muy, muy duro.

P: En el documental de Carlos Alcaraz, él habla de lo difícil que es estar siempre fuera de casa. ¿Cómo ves su situación?

R: Carlos es la bomba. Tiene 21 años, ha ganado cuatro Grand Slams. Lo está haciendo increíble. Lleva el peso de ser “el nuevo Rafa”, pero él es Carlos, y hay que dejarle serlo. Me parece admirable cómo gestiona todo eso con tanta madurez. Es un chaval muy humano, con valores, buena familia y un gran equipo.

P: ¿Te has sentido identificada con él?

R: Sí, mucho. Sobre todo en la presión, en cómo empiezas a sentir que todo pierde un poco de gracia por las expectativas, los sponsors, etc. Son fases que hay que ir entendiendo. Cuanto más grande eres, más responsabilidades tienes.

P: Paula Badosa vuelve a sufrir lesiones. ¿Has podido hablar con ella? ¿Qué le dirías?

R: La vi muy bien al principio del año, jugando a un gran nivel. Es difícil lo de las lesiones, es lo peor que te puede pasar. Le diría que escuche a su cuerpo. El cuerpo manda, y si no está al 100%, no se puede competir. Tiene un dolor crónico en la espalda, y hay que aceptar que eso puede volver.

P: Paula habló hace tiempo de la falta de referentes en el tenis español, pero ahora parece haber una nueva generación con Jessica Bouzas, Davidovich… ¿Cómo ves tú el estado del tenis español?

R: No estoy nada preocupada. En España hay una cultura muy fuerte de tenis. Hay clubs, entrenadores, referentes. Si lo comparamos con la época dorada con diez en el top 50, claro, es difícil, pero seguimos muy bien. Alejandro Davidovich tiene mucho potencial, y Jessica me encantó, sobre todo cómo llevó la Billie Jean King Cup. Tiene muy buena actitud. Voy a estar muy pendiente de ella porque me gusta mucho, su personalidad también cuando la conocí me cayó muy bien.

Muguruza y Badosa / WTA

P: Muchos extenistas han acabado entrenando. ¿Tú te ves ahí?

R: ¿Por qué no? Pero ahora mismo no. Es un trabajo muy exigente, igual que cuando jugábamos. Viajar, estar todo el año fuera… Quizá más adelante, pero tiene que surgir una conexión especial con el jugador.

P: ¿Cómo ves el circuito femenino ahora?

R: Muy interesante. El top 5 está bastante establecido, pero del 6 al 10 está más abierto. Me encanta ver jugar a Sabalenka: es vistosa, potente, con carácter. También Swiatek, Gauff, Pegula… Y luego Mirra, tan joven y ya top 10. Me gusta también Qinwen Zheng, sobre todo en tierra.

P: Últimamente también ha habido polémica por los premios económicos en los Grand Slam. ¿Qué opinas?

R: Me parece bien que los jugadores pidan más. Los Grand Slams deberían ofrecer un mayor porcentaje de beneficios. Otros torneos lo hacen, así que no veo por qué ellos no. Estoy de acuerdo con que luchen por ello.

P: Y sobre las exhibiciones… Se dice que algunos critican el calendario, pero luego van a exhibiciones. ¿Qué opinas?

R: Cuando yo jugaba no había tantas exhibiciones para chicas, siempre eran de chicos. A mí me hubiese encantado jugar alguna. Pero yo creo que cuantos más torneos haya, mejor. Más oportunidades, más visibilidad. Puedes elegir dónde jugar, eso sí, pero creo que todo suma. Yo siempre voy a apoyar que se hagan más torneos, no que se reduzca el calendario. Creo que toda la vida, Serena Williams jugaba lo que quería jugar y Roger Federertambién. Es verdad que ellos son top, pero yo siento que tú puedes jugar según tu energía física, tu mentalidad… Yo siento que las exhibiciones están muy bien, pero no puedes jugar exhibiciones y quejarte del circuito. Eso es raro, ¿no? No tiene sentido porque, al final, la exhibición no será un torneo de competición, pero tienes que viajar, tienes que jugar, tienes que hacer todo el rollo. Entonces, para mí, en resumen: que haya torneos es bueno y que haya exhibiciones también es bueno. Solo que cada uno tiene que decidir cómo se organiza durante el año.

P: Para acabar, te he preguntado antes cómo habías pasado este primer año. No sé si durante este tiempo has pensado: “me ha quedado una espinita, algo pendiente…”

R: ¡Ostras! La final del Australian Open. Esa final todavía voy a soñarla porque era un partido que yo decía: “no, es que este partido es mío”. Pero es verdad que luego mi cuerpo hizo un colapso de cansancio, de todo. Me acordaré siempre de esa rabia. Esa es la primera que se me viene. Luego, bueno, algún otro torneo, pero así de grande, la final del Australian Open.

P: ¿Y el gran momento que recuerdas siempre? Ese día, ese momento que no se te olvida nunca…

R: Muchos, obviamente. Las mayores victorias. Ganar a Serena Williams en Roland Garros, que era mi ídolo. El torneo de Roland Garros es algo que, desde que empiezas a jugar al tenis en España, todo el mundo sueña con él. Ese momento, cuando le hago un globo en el match point… Un globo que va hasta la luna y cae dentro, y gano el partido a Serena Williams. Fue como: ¡wow!. Esa primera sensación de “lo he conseguido”. No se me olvidará nunca. Obviamente, Wimbledon ya es otro nivel, pero el primer Grand Slam siempre es algo que se te queda grabado.