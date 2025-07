Fritz, el último en cargar contra el calendario: "O juegas cierta cantidad de eventos o te ponen un cero"

Taylor Fritz, número 4 en el mundo, afronta como segundo cabeza de serie el ATP Masters 1000, sin apenas haberse dado un respiro. Un torneo en el que muchos tenistas han optado por no participar para poder descansar y centrarse en el último grande del año, el US Open.

Una decisión que Fritz entiende a la perfección y la califica de "tener prioridades". En la rueda de prensa previa al partido de Toronto, Fritz ha sido claro con lo que opina respecto al ajustado calendario al que se enfrentan los tenistas. El estadounidense ha cargado duramente contra las organizaciones del tenis diciendo lo siguiente: "Esta es una época difícil del año porque no hay ninguna semana en la que tenga sentido tomarse un descanso", comentó Fritz hace unos días.

UNA NUEVA NORMA

El tenista ha explicado la existencia de una nueva norma por la que se ha tenido que ver forzado a participar en ciertos torneos. "Hay una nueva regla que dice que tienes que jugar una cierta cantidad de eventos 500 o te ponen un cero en tu historial. Como me lesioné durante el año, me perdí dos 500, así que tuve que jugar en Washington para tener la oportunidad de cumplir con mi cuota de ATP 500 para el año", confesó el tenista.

Además, se sinceró sobre su situación actual y el porqué de participar en Toronto. "Voy a ser sincero, no creo que sea la mejor norma, porque a principios de año sufrí una lesión y sentí que me habría venido muy bien una semana de descanso. Muchos de los chicos están dando prioridad al US Open y no quieren venir aquí, jugar este torneo, jugar en Cincinnati y acabar agotados para el US Open. Así que es solo una cuestión de prioridades. Para mí, obviamente, siendo de Norteamérica, es un torneo que disfruto jugando y estoy emocionado de estar aquí, pero entiendo que para algunos de los europeos puede ser mucho y probablemente quieran dar prioridad al US Open", concluyó.

El deportista admite que estas citas, casi seguidas, terminan colapsando y obligando a los jugadores a saltarse alguna parada, por muy importante que sea. "Es un tema complicado, un tema raro si tenemos en cuenta estos últimos años. Probablemente, casi todos los jugadores lleven pidiendo durante un tiempo que la temporada sea más corta… sin embargo, todo lo que estamos haciendo es alargarla incluso más, añadirle más cosas, más paradas, incluso desarrollando torneos más largos", apuntó hace apenas unos días Taylor opinando de los nuevos Masters 1000 que se alargan dos semanas.

Fritz comenta que toda esta situación provoca saturación y genera grandes espantadas en aquellos torneos ubicados demasiado cerca de los Grand Slams. "Esta es una época difícil del año porque no hay ninguna semana en la que tenga sentido tomarse un descanso. Son miles, y para ser sincero, la semana pasada, y no me malinterpretes, me gusta mucho Washington y me gusta jugar el torneo, pero con lo apretado que estaba mi calendario en la gira de hierba, probablemente tendría que haber decidido no participar". Para añadir: "He visto que la Hopman Cup se ha disputado este verano después de Wimbledon. Directamente, ni sabía que este torneo se estaba celebrando", añadió el estadounidense", dijo.

SU OPINIÓN SOBRE SINNER Y ALCARAZ

Con las ausencias de Sinner, Alcaraz, o también Novak Djokovic, esta es la oportunidad perfecta para Fritz de brillar sin estar a la sombra de nadie. Quien ha opinado sobre el binomio que forman los actuales número uno y dos en el mundo. "No se puede negar que están rindiendo por encima de la media, los dos están superando al resto, así que es justo decirlo. En las condiciones adecuadas, como por ejemplo si la pista tiene una velocidad decente, creo que ambos son vencibles. Varios jugadores pueden ganarles, si se dan las condiciones adecuadas, y si no están jugando a su mejor nivel. En el tenis, tal y como es este deporte, algunos tienen márgenes muy pequeños".

SU ALTO RENDIMIENTO

El estadounidense viene demostrando un gran nivel de juego en el circuito y es consciente de su mejoría. "Estoy dándole a todos los golpes un poco mejor, con más consistencia este año. Estoy intentando moverme mejor. No estoy seguro de si lo estoy haciendo, pero me siento bien. Siempre intento mejorar un poco en todo", comentaba con referencia a cómo ha evolucionado su tenis.